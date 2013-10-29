Гороскоп на неделю 15 – 21 февраля для всех знаков Зодиака Что ждет представителей Зодиака на текущей неделе, что планировать, а от чего лучше отказаться - об этом расскажет гороскоп.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Новые знакомства для Овнов на этой неделе могут оказаться полезными. Вероятно, от них зависит ваша будущая профессия. В целом неделя благоприятна для покупок и решения многих важных вопросов. Все решения по работе приведут к увеличению материального положения.

В личной жизни ожидается улучшение. Ваш любимый человек изменит свое отношение, начнет вам больше уделять внимания и вместе с вами проводить свое свободное время. По возможности, поговорите о планах на будущее. Звезды советуют вам двигаться в одном направлении.

Выходные – хороший период, чтобы отказаться от вредных привычек. Пейте меньше чашек кофе в день и откажитесь от калорийной и жирной пищи. Также хорошо бы было заняться спортом. В воскресенье посетите родственников, с которыми давно не виделись.

Благоприятный день: 20 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Телец (21 апреля – 20 мая)

В начале недели Тельцам удастся решить проблему, над которой вы очень долго думаете. Неделя в целом благоприятна для новых начинаний. Особенно это касается тех, кто планирует освоить вождение транспортных средств.

Эта неделю стоит посвятить планированию своих будущих свершений, а вот от активных шагов лучше воздержаться. Проверьте свои ресурсы, приведите в порядок домашние и рабочие дела. Если есть незавершенные задачи – сосредоточьтесь именно на них.

В выходные вас ждут хорошие новости и интересные события. Суббота способствует вашим творческим успехам. Вы сможете наконец получить признание и завоевать доверие какой-то важной персоны. Ободритесь и чаще улыбайтесь.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 20 февраля

Близнецы (21 мая – 21 июня)

Близнецы на этой неделе получат хорошую зарплату. Средства можете смело тратить на дорогую технику или гаджет. Благодаря вашей доброжелательности, вы сможете помочь близкому человеку. Сделанное вами добро вернется к вам сторицей. Дома старайтесь избегать острых дискуссий на сложные темы.

Не погружайтесь на этой неделе в работу с головой, находите время на отдых. Если у вас есть проблемы со здоровьем, то среда – лучший день для посещения врача. Неделя благоприятна для обучения и изучения чего-то нового.

В романтической сфере на выходных возможны приятные неожиданности. Уделяйте больше времени своей любимой половинке и как можно больше времени проводите вместе. Одиноких Близнецов ждут большие и грандиозные перемены. Вы будете чувствовать легкий страх и опасение, но изменения в личной жизни будут иметь положительный характер.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Рак (22 июня – 22 июля)

Раков на этой неделе ожидает разочарование от быстрого успеха, поэтому вам особенно пригодится благоразумие и терпение. Аккуратно заполняйте документы, особенно, если они касаются банковских карточек. Тщательно проверяйте все цифры и счета.

Со всеми делами вы справитесь легко. Раки будут чувствовать себя комфортно во всех сферах жизни. Проблем со здоровьем быть не должно, а финансовое положение будет стабильным. Принимайте все с благодарностью и не отказывайте себе в удовольствии отпраздновать собственные достижения.

Выходные проведите дома без никакой спешки и решения рабочих вопросов. Займитесь работой по дому, кулинарией или просто посмотрите хороший сериал. Не спешите в субботу или воскресенье принимать серьезные решения.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Лев (23 июля – 23 августа)

На этой неделе особое внимание уделите работе. Вам нужно составить план всех своих действий и четко его придерживаться. Проявляйте осторожность в своих словах и действиях, когда вам придется взяться за необычное дело. Не переживайте, вы все сделаете на высоком уровне.

Во второй половине недели звезды предсказывают успех в изменении внешности или имиджа. Если вы давно мечтали о стрижке и обновлении своего гардероба, то именно эта неделя станет замечательным периодом для перевоплощений. В свободное от работы время используйте свои силы и энергию рационально.

На выходных чрезмерная нагрузка сможет только ухудшить ваше психологическое здоровье. Поэтому звезды советуют хорошо отдохнуть и набраться сил на следующую неделю. Одиноким Львам выходные преподнесёт неожиданный сюрприз.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Дева (24 августа – 23 сентября)

На этой неделе от вашей ответственности зависит ваш успех. Звезды обещают прилив сил и вдохновения в творчестве. Атмосфера душевного комфорта натолкнет вас на замечательные идеи. Если вы воплотите их в жизнь, то сможете реализоваться.

На этой неделе вы будете находиться в хорошем настроении, благодаря чему все намеченное будет получаться практически с первого раза. Если вы приложите определенные усилия, то препятствий в достижении целей не возникнет. Это касается и профессиональной, и личной сферы.

В личной жизни вам нужно больше прислушиваться к своему партнеру. У вас накопилось много проблем, которые вы упорно игнорируете. После такого откровенного разговора, ваши отношения станут только крепче и надежнее.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 17 февраля

Весы (24 сентября – 23 октября)

Неделя для Весов будет удачной. Больше общайтесь с друзьями и коллегами, ведь вы сможете таким образом наладить отношения и улучшить свой собственный имидж. На этой неделе стоит отказаться от физических нагрузок.

В общении с любимым человеком будьте мягче, учитывайте его мнение, иначе ваши отношения неизбежно испортятся. Не допускайте вмешательства в ваши отношения чужих людей и родственников. Излишнее обсуждение вашей жизни может только углубить конфликты и обострить их.

Конец недели посвятите отдыху со своей половинкой или семьей. Если давно не виделись с родителями, то наведайтесь к ним в гости. Исключите все гаджеты и попробуйте насладиться приятной атмосферой со своими родными.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 21 февраля

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Новая неделя для Скорпионов окажется очень романтичной, поэтому используйте это время по максимуму. Проводите больше времени с любимым человеком. От активного отдыха стоит отказаться, лучше отдайте предпочтение спокойным беседам и вечерам, где вы будете много говорить наедине.

В финансовых делах возможны положительные перемены к лучшему. Не исключено, что вас ожидает повышение на работе, но для этого нужно будет проявить инициативность и настойчивость в начале недели.

Конец недели благоприятен для хобби и воплощения давних желаний. В субботу можете провести генеральную уборку и обновление интерьера, а вот в воскресенье можно отправиться на шопинг. Все сделанные покупки будут удачными.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 18 февраля

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Неделя для Стрельцов удачна для масштабных покупок. Это может быть долгожданная покупка квартиры, автомобиля или бытовой техники. Документы с банками лучше подписывать в первой половине дня с понедельника по четверг. На этой неделе придется взять на себя обязанности, с которыми вы раньше не имели дела.

Уделите большое внимание своему здоровью и профилактике хронических заболеваний. Пересмотрите свое питание и больше времени проводите на свежем воздухе. Это поможет избежать проблем в будущем и убережет вас от больших затрат.

На выходных устройте себе отдых в семейной обстановке, или в кругу близких друзей. Запланируйте со своей половинкой путешествия и будущие поездки. Вечер воскресенья будет наполнен положительными событиями.

Благоприятный день: 15 февраля

Неблагоприятный день: 16 февраля

Козерог (22 декабря – 20 января)

Для Козерогов неделя начнется напряженно, ведь придется выполнить большой пласт работы. Привести мысли в порядок и успокоить нервы поможет спорт и долгие прогулки на свежем воздухе. Главный акцент на этой неделе сделайте на духовном росте и обучении.

Больше сюрпризов стоит ожидать в личной жизни – ваше недавнее знакомство перерастет в большое и светлое чувство любви. Человек, который сейчас рядом с вами, ожидает от вас внимания, чуткости и нежности.

Уверенность в себе позволит вам ставить перед собой масштабные задачи и успешно их решать. Поэтому попробуйте посвятить выходные только себе и любому виду творчества. Не исключено, что с новой недели от ваших стараний у вас появится новый источник заработка или вам повысят заработную плату.

Благоприятный день: 18 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Водолей (21 января – 20 февраля)

Эта неделя благоприятна для переговоров, работы с информацией и документами, обучения и поездок. Все идеи и планы будут воплощены в жизнь, а интуиция подскажет, где сейчас выгоднее проявить свои способности. Удовольствие принесет также занятия танцами или спортом.

На бытовом уровне нужно избавляться от старых вещей – сделайте генеральную уборку дома и пересмотрите свой гардероб. Проявляйте заботу о близких.

На выходных время благоприятно для дальнесрочного планирования жизни. Поставьте цели и задачи и уверенно их придерживайтесь. Не стесняйтесь просить помощи у близких или друзей, они помогут и поддержат вас в любых начинаниях.

Благоприятный день: 17 февраля

Неблагоприятный день: 19 февраля

Рыбы (21 февраля – 20 марта)

На этой неделе вам необходимо сконцентрироваться на мелких задачах на работе и по дому. Именно эти дела принесут успех, а вот от глобальных планов лучше отказаться, ведь есть большой риск неудачи. На работе у вас будут кипеть дела, не исключена срочная поездка по делам. В конце недели ожидается существенное денежное поступление.

Эта неделя благоприятна и для вашего здоровья. Уделите больше времени спорту, проводите больше времени на свежем воздухе и ваше самочувствие улучшится в разы.

Постарайтесь к каждому делу, которое вы делаете – подходить с позитивом. Звезды советуют решить за выходные все незавершенные дела. В воскресенье измените немного обстановку. Встретьтесь с друзьями или просто отправьтесь на прогулку со своей семьей.

Благоприятный день: 19 февраля

Неблагоприятный день: 15 февраля

Источник: lifestyle.24tv.ua