В Израиле большая половина населения получила по две дозы вакцины от коронавируса На 25 марта более половины израильтян получили обе дозы вакцины против Covid-19.

По словам министра здравоохранения страны, Израиль ввел две дозы вакцины Covid-19 более чем половине своего 9,3-миллионного населения. Быстрое развертывание иммунизации, помогло стране выйти из ситуации, в разгар пандемии, сообщает Diplomatic International Portal с ссылкой на Reuters. Как следствие, важное достижение - устойчивое снижение количества новых случаев Covid-19.

Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн призвал граждан «следовать рекомендациям относительно здоровья, чтобы коронавирус не вернулся.

Израиль считает палестинцев Восточного Иерусалима частью своего населения и предоставляет им вакцины. Правительство также предлагало вакцины палестинцам, работающим в Израиле и поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан.