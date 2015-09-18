В Израиле большая половина населения получила по две дозы вакцины от коронавируса

По словам министра здравоохранения страны, Израиль ввел две дозы вакцины Covid-19 более чем половине своего 9,3-миллионного населения. Быстрое развертывание иммунизации, помогло стране выйти из ситуации, в разгар пандемии, сообщает Diplomatic International Portal с ссылкой на Reuters. Как следствие, важное достижение - устойчивое снижение количества новых случаев Covid-19.
Министр здравоохранения Юлий Эдельштейн призвал граждан «следовать рекомендациям относительно здоровья, чтобы коронавирус не вернулся.
Израиль считает палестинцев Восточного Иерусалима частью своего населения и предоставляет им вакцины. Правительство также предлагало вакцины палестинцам, работающим в Израиле и поселениях на оккупированном Западном берегу реки Иордан.
В рамках третьего тура в Сумской области привито более 28 тыс. детей, подлежащих вакцинации....
Минздрав Украины планирует проведение трех раундов иммунизации в национальном масштабе с использованием оральной поливакцины (ОПС) для всех детей младше шести...