В МОЗ рассказали о вакцине Sinovac - эффективности и побочных эффектах

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Вчера в Украину прибыли первые 200 тысяч доз этой вакцины.
Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook, пишет РБК Украина.
Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.
Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.
Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:
покраснение, боль и отек в месте укола;
лихорадка или озноб;
головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;
кашель или насморк;
рвота или тошнота, диарея;
утомляемость, сонливость;
аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;
склерома;
спазмы мышц;
отеки век, покраснение глаз.
В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.
Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:
гиперчувствительность к компонентам;
тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;
серьезные заболевания нервной системы;
температура тела выше 38,5 градуса;
беременность и кормление грудью;
тяжелые хронические заболевания. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.
Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса.
На 25 марта более половины израильтян получили обе дозы вакцины против Covid-19....
Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус....
22 марта к кампании иммунопрофилактики будут привлечены новые целевые группы со второго этапа Дорожной карты по вакцинации от COVID-19....
15292 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 20 марта 2021 года. В частности, заболели 797...
На сайте Министерства здравоохранения появилась свежая информация по странам «красной» и «зеленой» зоны относительно уровня заболеваемости COVID-19....