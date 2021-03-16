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В МОЗ рассказали о вакцине Sinovac - эффективности и побочных эффектах

Вчера в Украину прибыла первая партия вакцины CoronaVac.

Министерство здравоохранения рассказало об эффективности и возможных побочных эффектах вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac. Вчера в Украину прибыли первые 200 тысяч доз этой вакцины.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения на странице в Facebook, пишет РБК Украина.

Препарат CoronaVac - является инактивированной вакциной, то есть состоит из "убитого" вируса. Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет.

Как рассказали в министерстве, по результатам исследований, имеющихся на 25 марта 2021 года, эффективность китайской вакцины CoronaVac составляет 83,5%, но после прививки двумя дозами. Дозы вводятся с интервалом от 14 до 28 дней.

Возможными реакциями на прививку вакциной CoronaVac являются:

покраснение, боль и отек в месте укола;

лихорадка или озноб;

головная боль, боль в мышцах или суставах, боль в животе, боль в горле;

кашель или насморк;

рвота или тошнота, диарея;

утомляемость, сонливость;

аллергические реакции на коже, слизистой оболочке;

склерома;

спазмы мышц;

отеки век, покраснение глаз.

В министерстве поясняют, что эти побочные эффекты являются нормальными и проходят за несколько дней после прививки вакциной CoronaVac.

Также в Минздраве назвали противопоказания для прививки вакциной CoronaVac, это:

гиперчувствительность к компонентам;

тяжелая аллергическая реакция на вакцины в прошлом;

серьезные заболевания нервной системы;

температура тела выше 38,5 градуса;

беременность и кормление грудью;

тяжелые хронические заболевания. Изначально планировалось, что первые дозы этой вакцины прибудут в Украину в начале месяца.

Кроме того, Украина хочет договориться с Китаем о новых поставках вакцины от коронавируса. 

Общество CoronaVac Вакцина Иммунизация Коронавирус
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