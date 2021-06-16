На Сумщине начался 4-й этап вакцинации от COVID-19

Одновременно продолжается иммунизация приоритетных групп из предыдущих этапов, например медики и другие работники учреждений здравоохранения, жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов, маломобильные граждане, социальные работники и священнослужители, педагоги, военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней, работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства. Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
Кроме того, уже началась вакцинация организованных коллективов, которые имеют в своем штате более 50 человек, желающих привиться.
Более 90 центров вакцинации в 17 регионах Украины прививают всех желающих, кто записался в лист ожидания.
По состоянию на 23 июня, в Украине сделали 2 149 244 прививок против COVID-19. Одну дозу вакцины получили 1 755 137 человек получили две дозы и завершили вакцинацию 394 107 человек.
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