В приложении «Дія» больше нельзя записаться на вакцинацию В Украине отменили запись на вакцинацию от COVID-19 через приложение «Дія».

Украинцам больше не нужно записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія", теперь прививки доступны всем желающим. Об этом 20 июля говорится в Telegram-канале сервиса "Дія".

"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов", – отмечается в сообщении.

В течение всего периода, в «Дії» записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.