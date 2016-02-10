В приложении «Дія» больше нельзя записаться на вакцинацию

Украинцам больше не нужно записываться на вакцинацию от COVID-19 через приложение "Дія", теперь прививки доступны всем желающим. Об этом 20 июля говорится в Telegram-канале сервиса "Дія".
"Регистрироваться на вакцинацию в "Дії" больше не нужно. Сегодня начинается пятый этап национального плана вакцинации. Это означает, что теперь вакцинироваться могут все желающие, независимо от возраста и других факторов", – отмечается в сообщении.
В течение всего периода, в «Дії» записались на вакцинацию 698 тыс. украинцев, из которых более 40% уже вакцинировались.
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