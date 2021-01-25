Гороскоп на март для всех знаков Зодиака Март обещает много бонусов и подарков. Главное — нужны смелость и сноровка, для того чтобы это все принять и приумножить...

Овен

Первый месяц весны потребует от Овнов терпения, благоразумия и сдержанности, особенно в первые две рабочие недели марта. Это время не подходит для активных движений — наступил период преображений и трансформаций.

Держать эмоции в себе представителям этого знака всегда сложно, поэтому для них начало месяца будет непростым испытанием. Зато к апрелю Овны приблизятся максимально подготовленными и закаленными. А пока им нужно просто держать ушки на макушке и готовиться к важным событиям в их жизни.

Телец

Для мудрых и конструктивных Тельцов этот месяц будет относительно спокойным и достаточно предсказуемым. Практически все, что было намечено ранее, удастся выполнить, вычеркивая пункты плана один за другим. Некоторым такое положение вещей может показаться даже скучным.

С другой стороны, это лучше, чем когда все валится из рук и вокруг море потрясений. Более ресурсным будет вторая половина месяца. А самыми удачными днями — последняя декада марта. Для того чтобы сделать ярче свою жизнь, Тельцам стоит придумать что-то креативное на праздничные дни.

Близнецы

Близнецам этот период подарит много интересных наблюдений и важных осознаний. В любой момент этого месяца к представителям этого знака может прийти неожиданное решение волнующего их вопроса. Это принесет им большое облегчение и новое видение своего будущего, а также будущего своей семьи.

Поднажать и раскрыться навстречу жизни нужно будет в двадцатых числах марта. В результате при правильном подходе, конструктивных действиях и позитивных выводах этот месяц сделает жизнь Близнецов лучше и насыщеннее.

Рак

В начале марта Раки могут внезапно почувствовать себя глубоко разочарованными, но им не надо впадать в депрессию: любые разочарования — это пища для размышлений. Уже в середине месяца Раков поджидают события, которые заставят их поменять мнение о себе и об окружающих людях.

Ракам надо вести себя мудро и осторожно, чтобы сделать правильные выводы. Особых новых планов пока строить не нужно, а рассчитывать можно только на себя и свои силы. При такой тактике начало весны для Раков будет успешным и все неприятные приключения закончатся хорошо.

Лев

Львам, в первую очередь в самом начале месяца, рекомендуется провести четкую грань между своими желаниями и реальными возможностями. Первые дни марта покажут людям, родившимся под этим созвездием, нечто такое, что их порядком озадачит и даже немного огорчит.

Львам лучше всего выделить несколько дней и побыть в одиночестве. Проведя время в уединении, они найдут этот опыт очень полезным и получат важные для себя осознания. Хорошо подготовившись, они могут начинать разгоняться и к концу месяца развернутся во всей красе.

Дева

Девы в начале месяца, особенно в праздничные дни, будут склонны все усложнять и находить происходящему изощренные и туманные объяснения. К примеру, решая какие-либо вопросы, они не станут искать легких путей, а поведение окружающих могут интерпретировать, преувеличивая и на ходу придумывая какие-то детали. Им стоит вспомнить известное изречение: "Будь проще, и к тебе потянутся люди". Девам достаточно включить себя истинных, проявить свои настоящие интеллектуальные способности во всей красе и не бояться разбрасываться умными и шутливыми фразами. Вот и весь секрет успеха этого месяца.

Весы

Для представителей этого знака энергетика марта может показаться зыбкой и обманчивой. Внутренние сомнения Весов могут срезонировать с пиковым днем этого месяца — днем весеннего равноденствия, и заставить их поволноваться понапрасну.

Все события первого месяца весны в той или иной степени будут демонстрировать Весам их самих — такими, какие они есть на самом деле. Поэтому им лучше минимизировать свое общение. В своем кругу у Весов будет достаточно трезвого ума и уравновешенности, чтобы чувствовать себя хорошо и уверенно.

Скорпион

Представители знака в этом месяце могут уподобиться известному персонажу — Фигаро. "Фигаро — здесь, Фигаро — там" — именно так будет складываться март у Скорпионов. Если в начале месяца им придется хорошенько потрудиться, то уже после наступления двадцатых чисел их ожидают не просто удачные дни, а празднование и веселье.

При этом Скорпионам может захотеться начать стремиться к экстравагантности. Их желание выходить за общепринятые рамки и отличаться от других не только поведением, но и внешним видом может вызывать у консервативных людей непонимание. Скорпионов такое положение вещей не расстроит

Стрелец

Март для большинства Стрельцов станет поворотным месяцем — все удается и продвигается вперед семимильными шагами. Но не все так гладко — в начале месяца Стрельцы неожиданно для себя могут оказаться в положении, которое совсем не соответствует их планам.

Но представителям этого знака не надо расстраиваться... Наоборот, им надо внимательнее вдуматься в происходящее — на самом деле в этой ситуации скрыто намного больше хорошего, чем кажется на первый взгляд. Энергичные и позитивно настроенные Стрельцы смогут, при желании и настойчивости, извлечь из событий этого месяца максимум пользы.

Козерог

Козерогам в ближайшие недели нужно быть предельно внимательными и сосредоточенными. Этот месяц способен перевернуть их жизнь в лучшую сторону и освободить Козерогов от пут иллюзий и заблуждений. Им надо четко определиться со своими истинными желаниями и начинать действовать, не оглядываясь назад.

Представителям этого знака нужно посмотреть на свою жизнь новым взглядом, увидеть скрытые ресурсы из прошлого и те перспективные возможности, которые появятся уже в середине марта. Особые приятности ждут Козерогов в личной жизни.

Водолей

Этот месяц подарит Водолеям достаточно много приятных мгновений, при условии, что они не будут активно вовлечены в окружающие их события, а отойдут в сторонку и будут просто наблюдать. Таким образом они не только сами получат интересную для них информацию, Водолеи смогут быть полезными другим людям и подарить им ценные подсказки.

В результате март создаст для Водолеев запас прочности для успешных действий в течение всей весны. Для того чтобы чувствовать себя хорошо, Водолеям не стоит отказывать себе в удовольствиях и развлечениях.

Рыбы

Для Рыб, особенно для тех, кто именно в марте празднует свой день рождения, все происходящее с ними будет являться отражением их внутреннего "я". Людям, родившимся под этим созвездием, в этом месяце стоит рассмотреть себя повнимательнее. Им нужно постараться вести себя так, чтобы собственное отражение в зеркале Вселенной им показалось симпатичным и привлекательным.

К праздникам этого месяца — личным и общим — нужно отнестись душевно и тепло. Особенно это касается женщин — не ждите, пока кто-то вас порадует, а побалуйте себя самостоятельно.

Источник: Вести