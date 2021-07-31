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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака

Каких сюрпризов нам ожидать с приходом осени? Знает Хаял Алекперов, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» на СТБ.

Овен

Сентябрь сулит представителям знака удачу в решении финансовых вопросов. Самое время подумать о серьёзных покупках и капиталовложениях. В конце месяца звёзды советуют быть внимательнее к своему здоровью. Есть большая вероятность обострения хронических болезней.

Телец

Начало сентября порадует Тельцов позитивными переменами в карьере. Есть большая вероятность достичь высот, к которым они так долго стремились. В сфере личных отношений звёзды сулят семейным представителям знака гармонию. Не упустите шанс уладить давние споры и разногласия!

Близнецы

В этот период Близнецы могут оказаться перед важным выбором. Но прежде, чем его сделать, следует прислушаться к советам близких. Это поможет избежать многих ошибок. Конец сентября обещает представителям знака перспективные знакомства. На вашем пути встретятся люди, которые позитивно повлияют на вашу жизнь.

Рак

В начале осени Ракам стоит быть крайне внимательными к информации, которая к ним поступает. Есть большая вероятность, что вас попытаются ввести в заблуждение. Одиноким сердцам звёзды предвещают романтические знакомства. Вполне вероятно, что спонтанное свидание перерастёт в бурный роман.

Лев

Первый месяц осени подарит Львам прилив сил и энергии. Не упустите этот момент! Самое время взяться за новые начинания. Середина сентября — удачный период, чтобы решить бытовые проблемы, а также вопросы, связанные с бумажной волокитой. Условия для этого будут самыми благоприятными.

Дева

Не стоит торопиться с выводами о происходящих событиях. То, что на первый взгляд кажется неприятностями, может обернуться для вас выгодой. Конец месяца приготовит Девам приятные сюрпризы. Вполне вероятно, что близкие порадуют вас подарком, о котором вы давно мечтали.

Весы

Начало сентября — самое подходящее время для Весов, чтобы отправится в спонтанное путешествие. Будь это командировка по работе или нежданный отдых, постарайтесь использовать подвернувшийся шанс. Вам гарантированы не только позитивные эмоции, но и перспективные знакомства.

Скорпион

Начало осени для Скорпионов — месяц романтики. Даже те представители знака, отношения которых поглотила рутина, смогут разбудить утихшую страсть. В конце сентября звёзды советуют обратить внимание на режим дня. Усталость и недосып могут стать причиной проблем с нервной системой.

Стрелец

 В сентябре Стрельцам стоит быть осторожными. Расположение небесных тел может подтолкнуть представителей знака к импульсивным решениям. И, чтобы потом не сожалеть о своих поступках, не торопитесь. Сейчас стоит жить по принципу «семь раз отмерь, один — отрежь».

Козерог

Начало осени позволит Козерогам осуществить их давние мечты. Расположение небесных тел предоставит вам немало возможностей для достижения желаемого. Главное — не идти на поводу у людей, которые пытаются вселить в вас пессимизм. Помните, что вера в себя — половина успеха.

Водолей

В этом месяце Водолеи могут столкнуться с преградами на пути. Но звёзды советуют не бороться с ветряными мельницами. Наберитесь терпения и немного подождите. Скорее всего, трудности очень скоро решатся. В конце сентября стоит быть внимательнее к близким людям — им нужна будет ваша поддержка.

Рыбы

Звёзды советуют Рыбам экономнее распоряжаться своими средствами. Есть большая вероятность спонтанных растрат. В профессиональной сфере деятельности представителей знака ожидает рост. Но при этом Рыбам стоит быть смелее — не бойтесь заявить о своих идеях!

Источник: ТЕЛЕГИД

Общество Астропрогноз на сентябрь Дева Скорпион
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