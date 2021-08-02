Гороскоп на неделю 6-12 сентября для всех знаков Зодиака Неделя стартует с удачных идей и практичных реализаций. Будьте готовы к тому, что какие-то мелочи покажутся вам очень значительными, тогда как действительно важные вещи могут остаться незамеченными.

Овен

С самого начала недели внутренняя напряженность и пережитые обиды будут не давать покоя Овнам. Постарайтесь найти время, чтобы побыть в одиночестве и разобраться в себе. Это точно пойдет вам на пользу и восстановит гармонию с окружающим миром. Не переживайте – активное общение вы наверстаете на выходных.

Телец

Во вторник Тельцы настолько уйдут в работу, что неожиданно окажутся на обочине отношений с друзьями. В какой-то момент вы остро почувствуете нехватку внимания окружающих, да и в личной жизни будет полный штиль. Обратите внимание на здоровье, возможно, вам потребуется диагностика и серьезное лечение.

Близнецы

В четверг у Близнецов появится реальный шанс продвинуться по карьерной лестнице. Вам придут приятные новости от близких людей, от чего настроение заметно улучшится. А вот излишнее чувство справедливости может сыграть с вами недобрую шутку – поиски правды заведут в тупик, но не стоит отчаиваться.

Рак

На следующей неделе Раки будут открыты для получения новой информации и незабываемых впечатлений. В среду предстоит непростой день выяснения отношений в личной жизни. Старайтесь прислушиваться к советам близких людей, похоже, без них вам будет сложно восстановить гармонию в отношениях.

Лев

У Львов на предстоящей неделе отношения с людьми будут складываться напряженно. Вам никто не может угодить, вы всем недовольны, так что будьте готовы к противодействию. В пятницу не стремитесь понравиться окружающим, вам все равно не поверят. А из-за этого вы будете раздражаться еще больше.

Дева

У Девы на следующей семидневке наступает благоприятный период. В понедельник переговоры с деловыми партнерами пройдут удачно. В личной жизни вы будете готовы к приятным кардинальным переменам, например, к свадьбе. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Не забывайте контролировать свои финансы.

Весы

На следующей неделе Весы рискуют подпортить отношения, потому что будут плохо владеть своими эмоциями. Это может привести к импульсивным и необдуманным поступкам уже со вторника и вряд ли устаканится к выходным. Старайтесь держать себя в руках и прислушиваться к чужим советам.

Скорпион

Скорпионы на следующей неделе займутся устранением каких-то недоразумений в отношении с коллегами или близкими. Но для начала разберитесь в себе – причина неприятностей кроется в вас. Главное – не забывайте все время правильно расставлять приоритеты. И поменьше доверяйте сомнительным слухам.

Стрелец

На следующей неделе Стрельцы будут чувствовать себя комфортно в компании близких людей. С ними можно поделиться самым сокровенным и рассчитывать на понимание и ценный совет, который вам понадобится уже к концу этой недели. Дорогие покупки не всегда могут быть удачными, не транжирьте.

Козерог

Предстоящая неделя для Козерогов наполнится энтузиазмом, творческим порывом и желанием созидать. Удержите такой настрой как можно дольше. Вам будет легче добиться желаемого с помощью окружающих – прислушайтесь к их советам и не отказывайтесь от помощи. Спорные вопросы четверга легко решатся в пятницу.

Водолей

С самого начала трудовой недели у Водолея появится шанс неплохо заработать, потянет на новые приобретения и улучшение условий жизни. При большом желании вы сможете добиться своего. Следите за своей репутацией и не конфликтуйте. Также не следует препираться с законом и затевать судебные тяжбы.

Рыбы

Рыбам следующая семидневка готовит не слишком приятные сюрпризы в финансовой сфере и на работе. Во вторник берегите кошелек и следите за ценными вещами. Несмотря на это, найдите время для своей внешности – от этого зависит ваша самооценка. Главное, не бойтесь экспериментов – они будут удачными.

Источник: lifestyle.segodnya.ua