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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Календарь марта

В марте 31 день. Из них 22 – рабочие, 9 – выходные дни, один из которых - праздничный.

Праздники и памятные даты в марте 2021 года

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта -  Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день, Начало Масляной недели

9 марта – день рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея

13 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей, День украинского добровольца, Прощенное воскресенье, Масленица

15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей, Начало Великого поста

17 марта - День мобилизационного работника в Украине

18 марта -  День работника налоговой и таможенной службы Украины

20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья

21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения

21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации

21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации

22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Международный день театра

Общество 8 марта Масленица Первый день поста
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Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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