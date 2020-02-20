Календарь марта В марте 31 день. Из них 22 – рабочие, 9 – выходные дни, один из которых - праздничный.

Праздники и памятные даты в марте 2021 года 1 марта - Всемирный день гражданской обороны 3 марта - Всемирный день писателя 8 марта - Международный женский день, Начало Масляной недели 9 марта – день рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея 13 марта - День землеустроителя 14 марта - День защиты прав потребителей, День украинского добровольца, Прощенное воскресенье, Масленица 15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей, Начало Великого поста 17 марта - День мобилизационного работника в Украине 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины 20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья 21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения 21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации 21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации 22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста 23 марта - Всемирный метеорологический день 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом 25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины 26 марта - День Национальной гвардии Украины 27 марта - Международный день театра