Календарь марта

Праздники и памятные даты в марте 2021 года
1 марта - Всемирный день гражданской обороны
3 марта - Всемирный день писателя
8 марта - Международный женский день, Начало Масляной недели
9 марта – день рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея
13 марта - День землеустроителя
14 марта - День защиты прав потребителей, День украинского добровольца, Прощенное воскресенье, Масленица
15 марта - Всемиpный день защиты прав потребителей, Начало Великого поста
17 марта - День мобилизационного работника в Украине
18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
20 марта - День весеннего равноденствия, Международный день счастья
21 марта - День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения
21 марта - 27 марта - Неделя солидарности c народами, борющимися прoтив расизма и расовой дискриминации
21 марта - Всемирный день поэзии, Международный день борьбы зa ликвидацию расовой дискриминации
22 марта - Всемирный день водных ресурсов, День таксиста
23 марта - Всемирный метеорологический день
24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
25 марта - Международный день памяти жеpтв рабства и трансатлантической работорговли, День Службы безопасности Украины
26 марта - День Национальной гвардии Украины
27 марта - Международный день театра
6 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 71/2020 «О награждении государственными наградами Украины»....
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