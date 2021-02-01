Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 2021 года Какие повороты судьбы уготовили звезды для каждого знака зодиака. Кому нужно обратить внимание на свое здоровье, а кто должен сосредоточиться на работе? Об этом в гороскопе на неделю с 1 по 7 марта 2021 года от экстрасенсов СТБ.

Овен

Практически в первые рабочие дни вы почувствуете сильную усталость. Вы слишком много времени уделяете работе и совсем забыли об отдыхе. Это срочно нужно исправить, иначе есть шанс свалиться с истощением. Ближе к пятнице намечаются финансовые поступления. Однако вам стоит ими распорядиться грамотно: не тратьте все сразу и не давайте в долг.

Телец

Вам может показаться, что окружающие не обращают на вас внимания. Но, собственно говоря, а почему они должны это делать? Вы ведь не являетесь кумиром миллионов. Так что постарайтесь принять тот факт, что не все люди стремятся быть похожими на вас. Тогда вам будет намного легче жить. Что касается отношений с противоположным полом, то пока все без изменений. Работайте над своим саморазвитием.

Близнецы

Прекрасная неделя, которая обещает много подарков и приятных перемен. Во-первых, вы можете получить приятный бонус на работе. Во-вторых, на горизонте запахло весной и, соответственно, новыми романтическими отношениями. А в-третьих, вы прекрасно себя чувствуете и выглядите тоже великолепно!

Рак

Эту неделю стоит целиком и полностью посвятить решению рабочих вопросов. Если все получится, сможете совершить прорыв в карьере, заключить выгодные сделки и получить бонус. А вот в семейных отношениях могут возникнуть небольшие конфликты. Чтобы исправить ситуацию, проявите ко второй половинке больше внимания. Вам просто нужно побыть вместе.

Лев

Всю неделю посвятите тому, чтобы завершить дела и подтянуть все хвосты. Есть много вопросов, которые потребуют вашего включения. И если вы все не закончите, можете подорвать свою репутацию. Однако уже в четверг все сложности завершатся и вы сможете наконец-то отдохнуть. Выходные проведите в кругу семьи.

Дева

В целом отличная неделя. Вы все успеете на работе, дома и даже с друзьями сможете выбраться посидеть за чашечкой кофе. Однако звезды предупреждают, в идеальном мире есть место несовершенству. Не пытайтесь заставить всех плясать под вашу дудку. Иначе уже в конце недели потеряете всех друзей и останетесь у разбитого корыта.

Весы

Прекрасная неделя. На работе все отлично, коллеги просят советов, начальство довольно. Да так сильно, что хочет премию выписать. В отношениях с любимым человеком все прекрасно. Единственное, на что следует обратить внимание, — это состояние здоровья ваших родителей. Им нужно пройти профилактический медосмотр. Позаботьтесь о них. Им будет очень приятно.

Скорпион

Прекрасная неделя, которая знаменует удачу в любых начинаниях. На работе есть вероятность заключить выгодную сделку и получить повышение. Чувствуете себя вы прекрасно, да и новая любовь на горизонте появилась. Прямо-таки идеальная неделя.

Стрелец

Вторник может оказаться удачным днем, особенно если, как предсказывают звезды, вам внезапно вернут старые долги. В среду и субботу вероятна сверхурочная работа, которую оплатят весьма достойно. Так что стоит согласиться.

Козерог

Постарайтесь не строить на эту неделю никаких грандиозных планов. В понедельник вас завалят работой. Да так, что разгребетесь ближе к четвергу. А вот на выходных захочется отдыха. Звезды советуют провести время с родными на свежем воздухе.

Водолей

Эта неделя потребует от вас очень много сил и вложений. На работе стоит быть внимательнее, иначе есть риск накосячить, да так,что выговор получите. В среду вам стоит отказаться от любых романтических свиданий, иначе загуляете и полностью подорвете доверие начальства к себе. Потерпите до пятницы. Тогда уже и оторветесь.

Рыбы

Вашему телу необходим отдых, но качественно расслабиться вы вряд ли сможете самостоятельно. Звезды рекомендуют вам посвятить эту неделю релакс-процедурам. Если не располагаете средствами, например, на СПА, можно просто принять дома ванну или хорошенько выспаться. Все активности перенесите на выходные.