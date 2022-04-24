Управління Служби у Сумській області розпочало навчання експертів, які залучатимуться до проведення інституційних аудитів

У вітальному зверненні до учасників заходу Іван ЮРІЙЧУК, заступник Голови Служби, акцентував на важливості здобуття необхідних знань, опановування практичними навичками, адже плідною працею в майбутньому кожен зробить свій внесок у перемогу та розбудову якісної освіти України.
Фахівці управління ознайомили слухачів з процедурою інституційного аудиту – якісно нового механізму зовнішнього оцінювання системи якості освіти, якості освітньої діяльності школи та особливостями освітньої програми підготовки експертів.
Процес навчання мав розпочатися 28 лютого 2022 року, проте через особливості воєнного часу та загрозу життю людей його довелося відкласти. З покращенням безпекової ситуації в області представники територіального органу Служби прокомунікували з кожним зацікавленим педагогом та, залежно від обставин перебування, запропонували розпочати навчання зараз або відкласти цей намір на майбутнє. До програми підготовки VII хвилі експертів з проведення інституційного аудиту шкіл долучилися 32 з 45 освітян, навчання яких триватиме 7 тижнів.
Державна служба якості освіти приймає рішення про умовну акредитацію освітньо-професійних програм фахової передвищої освіти, акредитація яких передбачалася в лютому–липні 2022...
Закон України «Про освіту» доповнено статтею 57-1, якою встановлено державні гарантії учасникам освітнього процесу в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації...