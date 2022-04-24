Управління Служби у Сумській області розпочало навчання експертів, які залучатимуться до проведення інституційних аудитів 19 квітня 2022 року управління Державної служби якості освіти у Сумській області розпочало навчання освітян VII хвилі підготовки експертів з проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти.

У вітальному зверненні до учасників заходу Іван ЮРІЙЧУК, заступник Голови Служби, акцентував на важливості здобуття необхідних знань, опановування практичними навичками, адже плідною працею в майбутньому кожен зробить свій внесок у перемогу та розбудову якісної освіти України.

Фахівці управління ознайомили слухачів з процедурою інституційного аудиту – якісно нового механізму зовнішнього оцінювання системи якості освіти, якості освітньої діяльності школи та особливостями освітньої програми підготовки експертів.

Процес навчання мав розпочатися 28 лютого 2022 року, проте через особливості воєнного часу та загрозу життю людей його довелося відкласти. З покращенням безпекової ситуації в області представники територіального органу Служби прокомунікували з кожним зацікавленим педагогом та, залежно від обставин перебування, запропонували розпочати навчання зараз або відкласти цей намір на майбутнє. До програми підготовки VII хвилі експертів з проведення інституційного аудиту шкіл долучилися 32 з 45 освітян, навчання яких триватиме 7 тижнів.