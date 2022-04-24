Відгук вчителя: Як Сумська гімназія №1 організувала освітній процес в умовах воєнного стану Державна служба якості освіти України та Управління Служби у Сумській області діляться історією Ольги Чашечникової, вчительки математики (експертки з інституційного аудиту) Сумської гімназія №1, яка в непростих обставинах надихає дітей продовжувати навчання.

«Попри все, перший свій урок математики з 4-Б класом після початку війни відбувся 25 лютого. Ми розпочали його за розкладом. Більшість дітей приєдналися з увімкнутими камерами, вони були стурбованими, переляканими. Нарешті один з учнів тихо запитує: «Ольго Серафимівно, а що далі буде?». Запитую у відповідь: «Діти, який пароль для входу в нашу ЗУМ-конференцію сьогодні?». Чую декілька голосів: «Перемога». Запитую: «Так що буде?». Вже більше голосів і голосніше: «ПЕРЕМОГА!» Два уроки математики пройшли на найвищому рівні. Абсолютно усі, хто вийшов на зв’язок, а таких була більшість, працювали дуже активно, підіймали руки та відповідали. Наприкінці уроку сказала їм: «Діти, пам’ятайте, ви працюєте зараз не для мене, не для батьків, не для оцінок. Ви працюєте для власного майбутнього, а отже – для майбутнього нашої Батьківщини». Не забуду ці очі, вони вірять, їх не можна зрадити. На вимушених канікулах у групі класу, в соціальній мережі надсилала цікаві задачки на кмітливість, щоб підтримувати зв’язок з учнями. Діти відгукувались».

Державна служба якості освіти України та Управління Державної служби якості освіти у Сумській області діляться історіями вчителів закладів освіти, які в непростих обставинах надихають дітей продовжувати навчання.