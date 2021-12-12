«Забирем у вас субсидію…» Про "діяльність" депутата міськради в рідному селі

Такі висловлювання лунали з вуст Миколи ТРОФИМЦЯ, депутата Шосткинської міської ради, коли йому односельці із с.Ображіївка відмовляли сплачувати за вивіз сміття. Як зазначено у відповіді з виконкому Шосткинської міськради, що у виконавчому комітеті відсутні договори про надання послуг із збирання та вивезення твердих побутових та негабаритних відходів з села Ображіївка…». Невже народний обранець здійснює незаконну діяльність у рідному селі? Про це та про інші проблеми його односельців дивіться у відеосюжеті за посиланням: https://youtu.be/5zgowoXezf4 Підписуйтесь на мій Ютуб-канал.