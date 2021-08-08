Копали та фарбували: завдяки суспільно уорисним роботам батьки-аліментники Сумщини сплатили дітям 222 тисяч Примусовий захід у вигляді суспільно корисних робіт, який фахівці юстиції застосовують до злісних боржників по аліментах, неодноразово демонстрував свою дієвість.

«У ситуаціях, коли неплатники аліментів свідомо приховують статки, майно та повністю ігнорують фінансові потреби дітей, одним із дієвих стимулів до погашення заборгованості є прилюдне висаджування квітів чи ремонт міських парканів. – розповідає Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). – Разом з тим варто зазначити, що основна мета суспільно корисних робіт полягає в наданні чи не єдиної можливості для розрахунку з малечою тим боржникам по аліментах, які насправді не мають ресурсів».

Очільниця додала, що з початку 2021 року завдяки складеним та направленим до суду державними виконавцями протоколам про притягнення неплатників аліментів до суспільно корисних робіт підростаючому поколінню було відшкодовано на Сумщині понад 222 тисячі гривень.