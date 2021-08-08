Копали та фарбували: завдяки суспільно уорисним роботам батьки-аліментники Сумщини сплатили дітям 222 тисяч

«У ситуаціях, коли неплатники аліментів свідомо приховують статки, майно та повністю ігнорують фінансові потреби дітей, одним із дієвих стимулів до погашення заборгованості є прилюдне висаджування квітів чи ремонт міських парканів. – розповідає Ірина СВИСТУН, начальник Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми). – Разом з тим варто зазначити, що основна мета суспільно корисних робіт полягає в наданні чи не єдиної можливості для розрахунку з малечою тим боржникам по аліментах, які насправді не мають ресурсів».
Очільниця додала, що з початку 2021 року завдяки складеним та направленим до суду державними виконавцями протоколам про притягнення неплатників аліментів до суспільно корисних робіт підростаючому поколінню було відшкодовано на Сумщині понад 222 тисячі гривень.