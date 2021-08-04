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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
13.08.2021 22:12848

В Шостці змінився міський голова?

В Шостці змінився міський голова?

Щойно отримав відповідь з шосткинського виконкому на запит на публічну інформацію.

В запиті просив надати інформацію про відрядження до м.Одеси Олени ГОЛУШКО, Олени КРАВЧЕНКО та Ольги ТКАЧЕНКО, а саме: яким транспортом вони скористалися, про суму грошей, яка була витрачена на це відрядження, та про подарунки особовому складу кораблю «Шостка».

У відповіді на запит зазначено, що вони скористалися автомобільним транспортом, на який було витрачено 3834,00 грн., плюс 480,00 грн. добові.

Нажаль, про подарунки нічого не зазначено. Хоча, з інсайдерської інформації відомо, що були вручені команді цього корабля подарунки (мікрохвильова піч тощо).

Не дивно, що про подарунки змовчали, тому що замість однієї відповіді на запит отримав аж цілих 2 (дві): у першій відповіді зазначено, що міський голова - Марина ХАРЛАМОВА. В другій відповіді вона підписалася замість Миколи НОГИ.

Так хто ж насправді міський голова у місті Шостка?

Фото
Общество Сумщина Шостка міська влада
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