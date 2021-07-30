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В'ячеслав Павленко
В'ячеслав Павленко
Вчера 17:55446

Шосткинське ВПУ визнано найкращим

Шосткинське ВПУ визнано найкращим

Конкурсна комісія Міністерства освіти і науки відібрала 62 заклади професійної освіти, серед яких й Шосткинське ВПУ, які цьогоріч отримають кошти на облаштування нових або дооснащення раніше створених навчально-практичних центрів.

Про це повідомляється на офіційному сайті Сумської ОДА (http://surl.li/abfgg).

Рішення МОН стосовно Шосткинського ВПУ не випадкове, тому що це один із найпотужніших закладів профтехосвіти як в місті Шостка, так і в регіоні.

Зараз в Шостці функціонують 2 (два) заклади профтехосвіти: Шосткинське ВПУ (колишнє ПТУ-19) та центр ПТО (у минулому – ПТУ-13), у якому також готують кухарів.

Проте різниця між цими закладами дуже суттєва.

Для прикладу. Зараз майстер виробничого навчання Шосткинського ВПУ Світлана Горшечнікова перебуває в Одеській області на практиці з учнями, які навчаються за професією кухар. Про це вона особисто зазначила у коментарі під моєю попередньою публікацією.

Також до 2014 року вона особисто разом з іншими майстрами виробничого навчання з цього закладу виїжджала з учнями на практику до АР Крим.
Крім того, заклад співпрацює з закладами обслуговування у західній частині України, зокрема у Карпатах, де учні ВПУ теж мають змогу пройти практику.

Все це свідчить про те, що у цьому профтехзакладі освіти керівництво досить ретельно ставиться до організації навчання і проходження практичної підготовки учнів, підготовки кваліфікованих спеціалістів із найкращими знаннями і навичками за обраною професією.
А ще, на мою думку, є чудова можливість для учнів суміщати практичне навчання і оздоровлення у курортних зонах України.

Чого не можна сказати про центр ПТО (ПТУ-13) з цього питання. І на це у керівництва є відповідь: грошей не дали. На відміну від Шосткинського ВПУ, в ПТУ-13 не спостерігається співпраця з іншими закладами обслуговування стосовно проходження виробничої практики, учні на практику не їздять, бо навіщо їздити, якщо поруч ліс, де можна попрактикуватися хіба що на приготуванні польової каші, а може й шашлику.

Я переконаний, що питання отримання учнями належних навичок за обраною професією прямо залежить від дій керівництва закладу профтехосвіти: від бажання, щоб учні здобували якісну освіту, та від вміння налагодити в повній мірі навчальний процес.

Підтвердженням розбалансованості в діях керівництва ПТУ-13, як на мою думку, є визнання МОН Шосткинського ВПУ кращим закладом профтехосвіти, який отримає кошти на створення навчально-практичного центру з підготовки кухарів, кондитерів, офіціантів.

Вступникам та їх батькам при вступі на навчання необхідно враховувати діяльність закладів профтехосвіти в Шостці та надавати перевагу тому закладу, діяльність якого визнало Міністерство освіти і науки України.

Не все те золото, що блищить...
На стендах у ПТУ-13 висять медальки з металу жовтого кольору, чи чесно отримані, чи, як то кажуть, «порішали», як гадаєте?

Общество Сумщина Шостка профтехосвіта
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