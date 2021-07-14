Світовому визнанню Української православної Церкві – бути !

Святкування 30-річчя Незалежності України може ознаменуватися і визначними подіями в релігійному житті нашої держави. Наразі, підтверджено попередні домовленості про візит та участь в урочистостях Вселенського Патріарха Варфоломія. Визначальність цього візиту обумовлена кількома факторами:

По-перше, раніше представники Константинополя зазначали, що візит Вселенського Патріарха в Україну відбудеться лише у випадку коли становище автокефальної церкви буде досить міцним, а процес її визнання помісними церквами – незворотнім. Тому раз візит готується, відповідно українська Церква зміцнюється!

По-друге, прийняття рішення щодо приїзду до України засвідчує непохитну позицію патріарха Варфоломія у підтримці становлення української помісної Церкви не зважаючи на активні перепони з боку Москви.

По-третє, візит Вселенського патріарха відбудеться на запрошення діючого Президента України Володимира Зеленського, а це означає визнання центром Всесвітнього православʼя чинної української влади, її непохитних устремлінь до цивілізаційних, демократичних цінностей.

Цілком зрозуміло, що Московський патріархат та кремлівська верхівка зробить усе можливе і неможливе для утримання України від виходу з під власного впливу, від втрати своїх так званих «канонічних територій».

Так було, так є, і нажаль так ще буде (сподіваємось недовго).

Зокрема, під час другого візиту Варфоломія до України, який відбувся в 2008 році на запрошення тодішнього президента Віктора Ющенка, для нівелювання потенційно негативних для себе наслідків, до України приїхали нині покійний московський патріарх Алексій ІІ та чинний очільник РПЦ Кирило.

Так, процес становлення Православної церкви України нелегкий, зі світових помісних Церков офіційно її визнали лише чотири.

Москва, через своїх сателітів в Україні всіляко намагається завадити становленню незалежного українського православʼя.

Але процес вже рушив і його не зупинити!

Керівництво РПЦ прекрасно розуміє потенційні наслідки візиту Варфоломія в Україну і визначає його як головну загрозу. Тому підконтрольні російським церковним колам медійні ресурси пестрять різноманітним інформаційними посилами про ескалацію релігійного протистояння в разі приїзду Вселенського патріарха, а з кремлівських телеканалів українські віряни залякуються перспективами захоплення храмів радикалами.

Та як то кажуть, «собака гавкає, а караван іде!»