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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Сегодня 11:31111

До відома сумчан: нові зміни у Кодексі з процедур банкрутства

Розроблений Мін’юстом Кодекс України з процедур банкрутства врегульовує всі процедурні питання банкрутства та є першим за часи незалежності комплексним документом, що перекликається зі світовими стандартами. Разом з тим, під час розробки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Кодексу в дію, та практичного застосування положень документу, виникла потреба в усуненні низки технічних неузгодженостей.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій не тільки позитивно відобразиться на економіці та інвестиційному кліматі країни, а й забезпечить єдиний підхід у застосуванні Кодексу.

Відтак, запропоновані проєктом Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» реєстр. № 4409 зміни, прийняті Верховною Радою 01.06.2021 року у першому читанні, стосуються:

  • - узгодження положень Кодексу, приведення їх у відповідність до Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про управління об’єктами державної власності», «Про судовий збір», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»;
  • - уніфікації, усунення розбіжностей у термінології в усьому тексті Кодексу;
  • - змін, пов’язаних з впровадженням автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність»;
  • - удосконалення порядку відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;
  • - виключення з тексту Кодексу некоректних або суперечливих норм, а також конкретизація положень Кодексу;
  • - приведення у відповідність норм Кодексу до законодавства у сфері архівної справи та діловодства;
  • установлення чітких строків для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого;
  • - регулювання питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.
Право
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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