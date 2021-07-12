До відома сумчан: нові зміни у Кодексі з процедур банкрутства Розроблений Мін’юстом Кодекс України з процедур банкрутства врегульовує всі процедурні питання банкрутства та є першим за часи незалежності комплексним документом, що перекликається зі світовими стандартами. Разом з тим, під час розробки нормативно-правових актів, необхідних для впровадження Кодексу в дію, та практичного застосування положень документу, виникла потреба в усуненні низки технічних неузгодженостей.

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій не тільки позитивно відобразиться на економіці та інвестиційному кліматі країни, а й забезпечить єдиний підхід у застосуванні Кодексу.

Відтак, запропоновані проєктом Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» реєстр. № 4409 зміни, прийняті Верховною Радою 01.06.2021 року у першому читанні, стосуються: