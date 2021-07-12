До відома сумчан: нові зміни у Кодексі з процедур банкрутства

Як розповіли у Північно-Східному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Суми), приведення чинного законодавства до сучасних реалій та світових тенденцій не тільки позитивно відобразиться на економіці та інвестиційному кліматі країни, а й забезпечить єдиний підхід у застосуванні Кодексу.
Відтак, запропоновані проєктом Закону України «Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства» реєстр. № 4409 зміни, прийняті Верховною Радою 01.06.2021 року у першому читанні, стосуються:
- - узгодження положень Кодексу, приведення їх у відповідність до Господарського процесуального кодексу України, Законів України «Про запобігання корупції», «Про управління об’єктами державної власності», «Про судовий збір», «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів»;
- - уніфікації, усунення розбіжностей у термінології в усьому тексті Кодексу;
- - змін, пов’язаних з впровадженням автоматизованої системи «Банкрутство та неплатоспроможність»;
- - удосконалення порядку відбору арбітражних керуючих у справах про банкрутство;
- - виключення з тексту Кодексу некоректних або суперечливих норм, а також конкретизація положень Кодексу;
- - приведення у відповідність норм Кодексу до законодавства у сфері архівної справи та діловодства;
- установлення чітких строків для погашення вимог кредиторів та усунення можливості зловживань з боку арбітражного керуючого;
- - регулювання питання поводження з майном банкрута після закриття провадження у справі про банкрутство.