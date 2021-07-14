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Новини Сумщини очима містян
Новини Сумщини очима містян
Вчера 16:23249

Поновлення права виїзду за кордон коштувало сумчанину 220 тисяч гривень

Аліментні зобов’язання – це та категорія витрат, від якої напряму залежить добробут підростаючого покоління. У разі нехтування батьками рішення суду щодо фінансової підтримки дитини, фахівці юстиції розпочинають змістовний процес примусового стягнення аліментної заборгованості.

У Сумах місцевий житель тривалий час не переймався батьківськими обов’язками, через що накопичив борг у розмірі 136 тисяч гривень. Арешт рахунків та майна, внесення даних до Єдиного реєстру боржників, обмеження у праві керування транспортними засобами, полювання, користування зброєю та виїзду за кордон – важелі впливу, що застосували до неплатника державні виконавці Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Водночас перелік примусових заходів на цьому не завершився. Штраф у розмірі 50% від суми боргу (а це майже 70 тисяч гривень) та виконавчий збір на 14 тисяч гривень утворили нову суму аліментної заборгованості – майже 220 тисяч гривень.

Бажаючи без перепон перетнути кордон у справах, сумчанину нічого не залишалося як сплатити дитячі кошти у повному обсязі.

Право
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Цитата

6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
6 місце для «Альянса» – не межа. У команди є ще потенціал!
Юрій Ярошенко
головний тренер ФК "Альянс"
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