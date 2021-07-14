Поновлення права виїзду за кордон коштувало сумчанину 220 тисяч гривень Аліментні зобов’язання – це та категорія витрат, від якої напряму залежить добробут підростаючого покоління. У разі нехтування батьками рішення суду щодо фінансової підтримки дитини, фахівці юстиції розпочинають змістовний процес примусового стягнення аліментної заборгованості.

У Сумах місцевий житель тривалий час не переймався батьківськими обов’язками, через що накопичив борг у розмірі 136 тисяч гривень. Арешт рахунків та майна, внесення даних до Єдиного реєстру боржників, обмеження у праві керування транспортними засобами, полювання, користування зброєю та виїзду за кордон – важелі впливу, що застосували до неплатника державні виконавці Ковпаківського відділу державної виконавчої служби у місті Суми Північно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми).

Водночас перелік примусових заходів на цьому не завершився. Штраф у розмірі 50% від суми боргу (а це майже 70 тисяч гривень) та виконавчий збір на 14 тисяч гривень утворили нову суму аліментної заборгованості – майже 220 тисяч гривень.

Бажаючи без перепон перетнути кордон у справах, сумчанину нічого не залишалося як сплатити дитячі кошти у повному обсязі.