Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:37154

Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна

Це необхідно робити для збору доказової бази про російських окупантів, а також для стягнення на вашу користь відшкодування завданої моральної та матеріальної шкоди з країни-агресора.

За словами юриста Юрія Ломаки, мешканці також мають фіксувати все, що зруйновано від застосування зброї, починаючи від автоматів і закінчуючи ракетами та авіабомбами. Знищені чи пошкоджені будинки, квартири та будь-яке майно. Робите це треба ретельно, записуючи на відео. Можна це робити використовуючи звичайний телефон. Втім, додає Юрій Ломака, краще коли хтось інший робить відеозйомку, а ви розповідаєте, що зруйновано чи пошкоджено. Є кілька порад, що обов’язково має бути на відео:

1. Починаєте з дати та часу коли робите запис і огляд будинку, повну адресу, де ви знаходитесь (Україна, місто чи село таке-то, вулиця така і номер будинку і квартири).

2. Називаєте своє прізвище, ім’я і по батькові й так саме називаєте про того, хто тримає в руках телефон і робить запис. Якщо на запису будуть інші особи, то і вони себе називають.

3. Максимально точно описуєте, що бачите, що зруйновано чи пошкоджено.

4. Якщо на місці є елементи ракети чи бомби, то ви їх не чіпаєте і відходите якомога далі від того місця і не підпускаєте туди інших людей, окрім поліцейських, експертів та вибухотехніків.

5. Обов’язково розповідайте про свій психологічний стан, про наявність у вас страждань у зв’язку з руйнуваннями чи знищенням вашого майна. Записуйте інформацію про свій стан кожного дня. Докладно, простими словами це описуєте.

Це все, додає адвокат, необхідно робити для збору доказової бази про російських окупантів, та злочинців, порушення звичаїв і правил війни, а також для стягнення на вашу користь відшкодування завданої моральної та матеріальної школи з країни-агресора.

На сьогодні, всі докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє РФ на території України, збираються на єдиному ресурсі. Запущена Офісом Генпрокурора платформа warcrimes.gov.ua - своєрідний доказовий хаб, з яким працюють всі правоохоронні та державні органи. Як йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора, докази згодом будуть використані в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі й в українських судах, а також під час потенційних спеціальних міжнародних трибуналів. Також вони стануть в нагоді Міністерству закордонних справ у Міжнародному суді ООН та Міністерству юстиції в Європейському суді з прав людини.

Право Докази воєнних злочинів Матеріальна шкода
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Збирамо докази воєнних злочинів: фіксуємо руйнування та пошкодження майна
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Цитата

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Дмитрий Живицкий
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