Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Вчера 21:45303

Війна породила нові шахрайські схеми

Навіть у воєнний час шахраї не полишають спроб ошукати громадян. Вони швидко адаптувалися до нових обставин і реалізовують нові злочинні схеми.

Як діють шахраї під час війни?

Під виглядом евакуаційних перевезень громадян шахраї просять передплату на картку, однак взятих на себе зобов'язань не виконують і просто зникають.

 Купуйте квитки на потяги чи автобуси лише на офіційних онлайн-ресурсах. У разі перевезень приватними авто незнайомими особами наполягайте на передплаті готівкою в момент відправлення, не перераховуйте їм кошти авансом.

Публікують фейкові оголошення про готовність здати в оренду переселенцям квартири у безпечних регіонах і просять внести передплату на картку, а після отримання коштів відключають відповідний номер.

Намагайтеся перевірити таких "надавачів послуг" кількома способами. Якщо у місті, де ви плануєте виняйти житло, у вас є знайомі, попросіть особисто перевірити житло за адресою та за можливості познайомитися із орендодавцями.

Крім того, спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою переказати кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням з різних номерів. Якщо вам навіть не згадають в розмові, що в них вже є "бронь", велика ймовірність, що це шахраї.

Роблять фейкові оголошення зі збору грошей на лікування дітей, які нібито постраждали від військової агресії.

Є випадки, коли шахраї знаходять фото потерпілих людей в Інтернеті і збирають гроші на допомогу "постраждалим".

Створюють фішингові (шахрайські) сайти, які схожі на сайти справжніх благодійних фондів, де нібито можна переказати кошти на підтримку Збройних сил України.

Через фішингові сайти шахраї викрадають гроші, паролі, секретні карткові реквізити та персональні дані.

Сайти візуально схожі на сайти справжніх благодійних фондів, але відрізняються адресою сайту.

Перевіряйте правильність назви сайтів, на які переходите та де вводите свої персональні дані. Адреси справжнього та шахрайського сайту можуть бути схожі за винятком одного чи кількох символів.

Якщо ви отримали посилання на сайт благодійного фонду в месенджері, SMS чи на e-mail або побачили відповідне посилання в публікації в соціальних мережах не від офіційного джерела, не переходьте за посиланням.

Краще введіть у пошуковій системі назву необхідного сайту і лише тоді переходьте на вебресурс.

Допомагайте армії та українцям, постраждалим від російської агресії, але використовуйте надійні благодійні фонди та перевіряйте на їхніх офіційних інтернет-ресурсах наявність звітів про використання коштів.

Національний банк України відкрив спеціальні рахунки для збору коштів.

Зробити швидкий переказ з картки на армію можна за посиланням:
https://bank.gov.ua/ua/about/support-the-armed-forces

Переказати кошти на допомогу українцям, постраждалим від російської агресії можна тут:
https://bank.gov.ua/ua/about/humanitarian-aid-to-ukraine

Право Шахрай
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Цитата

Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Крита льодова арена має з’явитись, за нашими планами, у 2023 році
Дмитрий Живицкий
глава Сумской ОГА

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