"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине

Кого вывели из-под удара и подробно об обстоятельствах скандального инцидента – читайте в материале OBOZREVATEL.

"Напали трое неизвестных"

Сообщение о нападении на пограничный наряд появилось на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье 18 июля. В ведомстве заявили, что трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.

По информации OBOZREVATEL, ЧП произошло около 2 часов ночи воскресенья. Двое пограничников, 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Сумского (Краснопольского) района Сумской области.

Они находились в служебном Renault Duster, когда подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт – вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.

Затем сбушники выбросили автоматы в кукурузное поле (их нашли около 5 утра), а два магазина с патронами бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород".

Когда просочилась информация, что нападение на пограничный наряд совершили именно сотрудники СБУ, в службе признали это и заявили, что двое "были отстранены и переданы правоохранительным органам". Но куда делся третий участник нападения?

"Назначили двух крайних"

Как утверждают источники OBOZREVATEL, на самом деле в приграничном районе в тот момент находилось пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.

"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них – замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник МРО внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", – утверждает источник.

По сообщению пресс-службы ГБР, в ближайшее время работникам СБУ будет сообщено о подозрении в завладении огнестрельным оружием путем злоупотребления служебным положением организованной группой, сопряженного с насилием, и в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений (ч.3 ст. 262, ч.2 ст. 345 УК Украины).

Двум участникам нападения грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а вот третий сотрудник проходит как свидетель.

"Очень непростой и со связями"

Судя по всему, этот "свидетель" и есть тот начальник МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников. По мнению собеседника OBOZREVATEL в одной из силовых структур, "уже все порешали и назначили двух крайних".

"Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом – в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось", – утверждает источник.

Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой – утверждать трудно. Собеседники OBOZREVATEL говорят, что место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. Как бы то ни было, а расхождения официальной версии с реальным положением дел есть даже в мелочах.