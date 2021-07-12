"Пятеро СБУшников обмывали звание на границе с Россией": детали нападения на пограничников на Сумщине

Кого вывели из-под удара и подробно об обстоятельствах скандального инцидента – читайте в материале OBOZREVATEL.
Сообщение о нападении на пограничный наряд появилось на сайте Госпогранслужбы Украины в воскресенье 18 июля. В ведомстве заявили, что трое неизвестных нанесли телесные повреждения двум пограничникам и завладели табельным оружием.
По информации OBOZREVATEL, ЧП произошло около 2 часов ночи воскресенья. Двое пограничников, 20-летние младший сержант и солдат-срочник, несли службу недалеко от села Рясное Сумского (Краснопольского) района Сумской области.
Они находились в служебном Renault Duster, когда подошли трое сотрудников СБУ и спровоцировали конфликт – вытянули пограничников из машины, избили и отобрали у них два автомата АКС-74, боеприпасы и разгрузку. После этого скрылись предположительно на своем Toyota RAV4.
Затем сбушники выбросили автоматы в кукурузное поле (их нашли около 5 утра), а два магазина с патронами бросили на газон возле автомобильной стоянки перед отделом инспекторов пограничной службы "Славгород".
Как утверждают источники OBOZREVATEL, на самом деле в приграничном районе в тот момент находилось пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности.
"Они приехали якобы обмыть звание одного из них. Ну, по их словам. Это начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и еще трое подчиненных. Двое были в отключке, сильно выпили, а непосредственно напали на наряд (избили и разоружили пограничников) трое. Однако задержаны только двое из них – замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник МРО внезапно оказался ни при чем и теперь якобы "не участвовал" в нападении", – утверждает источник.
Двум участникам нападения грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а вот третий сотрудник проходит как свидетель.
Судя по всему, этот "свидетель" и есть тот начальник МРО, который вместе со своими подчиненными напал на пограничников. По мнению собеседника OBOZREVATEL в одной из силовых структур, "уже все порешали и назначили двух крайних".
Что на самом деле делали пятеро сотрудников СБУ на границе и действительно ли это связано с обычной пьянкой – утверждать трудно. Собеседники OBOZREVATEL говорят, что место, где произошел скандальный инцидент, очень "вкусное" для контрабандистов. Как бы то ни было, а расхождения официальной версии с реальным положением дел есть даже в мелочах.