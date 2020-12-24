Право

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 17:50153

Средства должников в банках будут списываться автоматически

Вступил в силу приказ Минюста, который позволяет списывать долги со счетов должников автоматически.

Сегодня, 6 июля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 23.03.2021 № 1061/5, которым внесены изменения в приказ от 16.04.2019 года № 1203/5 «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов».

 Что теперь изменилось?

Ранее система списания долгов работала так: если кто-то задолжал деньги, в частности алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка - пакет документов по почте. При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель вновь был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.

Что теперь изменится

Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства. Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания - она будет автоматизированной.

Какие виды долгов спишут автоматически

-  алименты

- жилищно-коммунальные услуги

- штрафы (в частности, за нарушение правил дорожного движения)

- зарплаты 

Как будет происходить процедура списания средств

  1. Государственный или частный исполнитель с помощью АСВП направляет в банки требование на получение информации о счетах должника
  2. Банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию
  3. Исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника постановление об аресте средств
  4. Банки арестовывают средства и извещают об этом исполнителя
  5. Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам
  6. Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы
  7. Средства попадают взыскателю долга 

Источник: Координационный центр БПП

Право Алимены Долги ЖКХ Штраф
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