Средства должников в банках будут списываться автоматически Вступил в силу приказ Минюста, который позволяет списывать долги со счетов должников автоматически.

Сегодня, 6 июля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 23.03.2021 № 1061/5, которым внесены изменения в приказ от 16.04.2019 года № 1203/5 «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов».

Что теперь изменилось?

Ранее система списания долгов работала так: если кто-то задолжал деньги, в частности алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка - пакет документов по почте. При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель вновь был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.

Что теперь изменится

Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства. Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания - она будет автоматизированной.

Какие виды долгов спишут автоматически

- алименты

- жилищно-коммунальные услуги

- штрафы (в частности, за нарушение правил дорожного движения)

- зарплаты

Как будет происходить процедура списания средств

Государственный или частный исполнитель с помощью АСВП направляет в банки требование на получение информации о счетах должника Банки в течение одного рабочего часа после получения требования должны предоставить информацию Исполнитель с помощью АСВП направляет в банки, где открыты счета должника постановление об аресте средств Банки арестовывают средства и извещают об этом исполнителя Исполнитель создает платежные требования на принудительное списание средств и направляет их банкам Банки принудительно списывают средства со счетов должника и перечисляют их на счета исполнительной службы Средства попадают взыскателю долга

Источник: Координационный центр БПП