Средства должников в банках будут списываться автоматически

Сегодня, 6 июля, вступил в силу приказ Министерства юстиции Украины от 23.03.2021 № 1061/5, которым внесены изменения в приказ от 16.04.2019 года № 1203/5 «Об утверждении Порядка автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках по исполнительным производствам о взыскании алиментов».
Ранее система списания долгов работала так: если кто-то задолжал деньги, в частности алименты, это нужно доказать в суде. Если после решения суда должник не возвращает деньги, то начинает работать Государственная исполнительная служба или частные исполнители. Они могут добиться списания денег с банковских счетов должника. Но это сложная процедура: чтобы арестовать счета их нужно найти, то есть разослать запросы во все 73 украинских банка - пакет документов по почте. При этом банки могли не раскрыть информацию о состоянии счета должника. А если раскрыли, то исполнитель вновь был вынужден отправлять по почте документы с требованием арестовать счета. За время этих процедур со счета уже могли снять все деньги.
Теперь банки обязаны по требованию исполнителя предоставить информацию о реквизитах счетов должника и о сумме средств на них. Банки и исполнители будут взаимодействовать в электронном виде - через Автоматизированную систему исполнительного производства. Для списания средств, как и раньше, нужно будет решение суда. Упрощается только сама процедура списания - она будет автоматизированной.
- алименты
- жилищно-коммунальные услуги
- штрафы (в частности, за нарушение правил дорожного движения)
- зарплаты
Как будет происходить процедура списания средств
Источник: Координационный центр БПП
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