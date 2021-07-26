Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)

«На жаль, ми поступово ввійшли у третю хвилю коронавірусної хвороби COVID-19, і ця хвиля викликана вже іншим штамом, переважно ми маємо справу зі штамом «Дельта». Я можу підтвердити, те, що ця форма відрізняється від попередніх більш стрімким розвитком симптомів, змінилась і вікова структура. Сьогодні ми можемо говорити, що великий відсоток хворих складають діти, в яких перебіг хвороби спостерігається здебільшого середньої тяжкості. Стосовно дорослих, як і раніше, ми бачимо важкий перебіг», – сказала лікар.
Медик наголосила, що COVID-19 дійсно існує, тому містянам не слід дослухатися до думок «диванних» експертів та нехтувати засобами профілактики.
«Безумовно, якщо людина не хворіла, якщо вона відноситься до групи ризику, то треба вакцинуватися. Вакцина всьому світі позиціонується, як захист від тяжких форм хвороб, і захист від госпіталізації», – наголосила лікар-інфекціоніст.
За словами лікаря основний механізм передачі вірусу – повітряно-крапельний, тож Ірина Троцька наголосила на обов'язковому носінні масок, особливо у місцях великого скупчення людей, – у магазинах, на зупинках громадського транспорту, ринках, у чергах, тощо, а також дотриманні соціальної дистанції.
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