Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:12259

Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)

Головний інфекціоніст Сумської області Ірина ТРОЦЬКА в інтерв’ю Інформаційному порталу Сумської міської ради розповіла про важкий перебіг COVID-19, викликаного штамом «Дельта», ризики інфікування та профілактику захворювання.

«На жаль, ми поступово ввійшли у третю хвилю коронавірусної хвороби COVID-19, і ця хвиля викликана вже іншим штамом, переважно ми маємо справу зі штамом «Дельта». Я можу підтвердити, те, що ця форма відрізняється від попередніх більш стрімким розвитком симптомів, змінилась і вікова структура. Сьогодні ми можемо говорити, що великий відсоток хворих складають діти, в яких перебіг хвороби спостерігається здебільшого середньої тяжкості. Стосовно дорослих, як і раніше, ми бачимо важкий перебіг», – сказала лікар.

Медик наголосила, що COVID-19 дійсно існує, тому містянам не слід дослухатися до думок «диванних» експертів та нехтувати засобами профілактики.

«Безумовно, якщо людина не хворіла, якщо вона відноситься до групи ризику, то треба вакцинуватися. Вакцина всьому світі позиціонується, як захист від тяжких форм хвороб, і захист від госпіталізації», – наголосила лікар-інфекціоніст.

За словами лікаря основний механізм передачі вірусу – повітряно-крапельний, тож Ірина Троцька наголосила на обов'язковому носінні масок, особливо у місцях великого скупчення людей, – у магазинах, на зупинках громадського транспорту, ринках, у чергах, тощо, а також дотриманні соціальної дистанції.

 
Общество Ирина Троцкая Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36

ОРВИ может конкурировать с COVID-19

Прогнозы врача относительно сезона респираторных инфекций и новой волны коронавируса...

Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно
13.09.2021 15:54

Ірина Троцька: помилка багатьох з нас в тому, що ми вважаємо, ніби вірус пішов остаточно

Мій власний, аж ніяк не маленький, досвід роботи у практичній інфектології, в тому числі півтора роки у лікарні «першої хвилі»,...

Тромбозы и COVID-19. Кто в зоне риска?
31.08.2021 07:58

Тромбозы и COVID-19. Кто в зоне риска?

Тромбозы — одно из самых серьезных последствий заболевания COVID-19. И учитывая прогнозы новой волны пандемии, эта тема остается актуальной. Поражения...

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін
29.07.2021 14:23

Чи буде восени локдаун, які вакцини можна змішувати і як близько підібралась "Дельта" – розповідає санлікар Кузін

На другому році пандемії новини про коронавірус, з одного боку, вже викликають помірну нудоту. З іншого – періодичний інтерес....

На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)
26.07.2021 12:31

На Сумщине рост заболеваемости коронавирусом в 5 раз выше украинского (итоги недели)

Жители Сум и области стали больше болеть коронавирусом (хотя в 4 районах за неделю не было ни одного случая)....

Головний інфекціоніст Сумщини про ризики інфікування та профілактика захворювання на COVID-19 (відео)
Сегодня 14:12
Убийца четырехлетнего сына из Сумщины неожиданно умер во время этапирования на суд
02.10.2021 21:48
«Нафтогаз» має повністю забезпечити українців доступним газом власного видобутку, – «УДАР Віталія Кличка»®
30.09.2021 18:23
«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни!
30.09.2021 14:58
Ніжний букет гортензій ®
29.09.2021 16:24
Результати СумДУ у світовому рейтингу - випадковість чи закономірність?
29.09.2021 15:10
Коли звернутися до гастроентеролога: тривожні симптоми
24.09.2021 17:04
Как правильно выбрать электропилу? ®
24.09.2021 13:21
ОРВИ может конкурировать с COVID-19
23.09.2021 17:36
Кто достоин идти дальше в Кубке Украины: прогноз матча ФК Альянс - Минай
23.09.2021 15:47
Приманка в поштовій скриньці: бережемо гроші разом із «Пошторг» ®
21.09.2021 17:49
Украина с 23 сентября перейдет в «желтую зону». Что это значит и какие будут ограничения?
21.09.2021 13:29
view counter

Новости

На Сумщине 15 летальных случаев от коронавируса за сутки (подробности)
Сегодня 09:03
В Сумах на месяц перекроют Первомайскую
Вчера 10:01
Сумские лучники завершили Кубок Украины с «золотом»
Сегодня 17:29
В Конотопе прошел этап Кубка Украины по лыжероллерам
Сегодня 16:58
В Сумах произошло тройное ДТП
Сегодня 16:33
В Сумах отказались от внедрения «Электронного билета» в этом году
Сегодня 16:06
На Сумщине пожарные 5 часов тушили пожар в жилом секторе
Сегодня 15:30
На Сумщине украли 180 тыс. грн на ремонте школы
Сегодня 15:02
На Сумщине нашли противотанковую мину на обочине дороге
Сегодня 14:29
В Сумах столкнулись микроавтобус и легковушка
Сегодня 13:53
На Сумщине сообщено о подозрении техдиректору ООО в нарушении требований экологического законодательства
Сегодня 13:23
На Сумщині людям із туберкульозом безкоштовно видають продуктові набори
Сегодня 12:43
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.