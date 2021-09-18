«Створюємо ліси разом» - долучаємося до озеленення країни! З 1 жовтня в Україні стартує акція «Створюємо ліси разом», яка проводиться в рамках програми Президента України «Зелена країна». Триватиме акція, в залежності від погодних умов, до 30 листопада.

Цьогорічна акція з висаджування дерев відбудеться у дещо іншому форматі, ніж зазвичай. На спеціальному сайті за посиланням https://zelenakraina.gov.ua/ кожна людина має можливість відслідкувати хід висадки лісу в усіх регіонах України. Крім того, до еко-ініціативи зможе долучитись кожен бажаючий. Для цього потрібно заповнити спеціальну форму реєстрації за цим же посиланням на участь в акції «Створюємо ліси разом».

Державне підприємство «Сумське лісове господарство» також долучається до акції. Під час висадки лісівники нададуть садивний матеріал і проведуть майстер-клас із садіння лісу. Детальніше дізнатись про проведення заходу можна за телефоном : 050 322 27 96.

Кожен бажаючий може висадити дерева й самостійно і прикріпити дані з фото у окремому розділі вказаного сайту.

Якщо ж немає змоги висадити дерева, то лісівники можуть це зробити за вас - обирайте область, де хочете, щоб висадили ліс, робіть благодійний внесок – 50 гривень за одне висаджене дерево. Кошти одразу будуть перераховані на користь підопічних фонду «Таблеточка», який вже 10 років допомагає онкохворим дітям. Лісівники висадять дерева безкоштовно.

Долучайтесь до глобальних еко-ініціатив! Створюємо ліси разом!

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