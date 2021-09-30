Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:16238

Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?

Психіатрична допомога стає ближчою до пацієнта. З 1 жовтня люди з розладами психіки і поведінки можуть отримати безоплатні препарати за програмою “Доступні ліки” у 210 аптеках Сумської області. А мобільні мультидисциплінарні команди нададуть необхідну допомогу за місцем перебування пацієнта. Такі команди вже активно працюють на Сумщині.

10 жовтня відзначається Всесвітній день психічного здоров'я. Цей день покликаний привернути увагу до психічних захворювань.

В Україні допомога людям з розладами психіки та поведінки передбачена Програмою медичних гарантій. Це означає, що пацієнти можуть отримати необхідні медичні послуги безоплатно.

Національна служба здоров’я України оплачує надання допомоги людям з розладами психіки за такими пакетами: “Стаціонарна психіатрична допомога”, “Амбулаторна допомога”, “Психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами”.

Яку допомогу можна отримати безоплатно на Сумщині

По-перше, звернення до психіатра є безоплатним і для цього не потрібне електронне направлення. Всі необхідні аналізи та інструментальні дослідження, огляд, динамічне спостереження тощо - входить в безоплатну послугу. У разі потреби лікар може направити на стаціонарне лікування.

В стаціонарі пацієнту безоплатно надається необхідний обсяг психіатричної допомоги, формування індивідуального плану лікування та реабілітації, лабораторні та інструментальні дослідження, психодіагностичні тести у динаміці тощо.

За готовність надати стаціонарну психіатричну допомогу одному пацієнту медичні заклади отримують 7947 грн. Тариф може бути вищим, що залежить від від складності випадку та готовність надавати допомогу в умовах інтенсивної терапії.

У Сумській області 13 медзакладів уклали договір на надання психіатричної допомоги. З 1 квітня НСЗУ виплатила їм понад 53,7 млн грн.

Цього року для пацієнтів з’явилася нова послуга - психіатрична допомога, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами. Після завершення гострого перебігу хвороби та стабілізації стану, пацієнт може продовжити лікування вдома. Це важливо для відновлення психічного здоров’я людини та її соціалізації. Мобільна мультидисциплінарна команда виїжджає до пацієнта і надає йому допомогу за місцем перебування, відповідно до індивідуального плану лікування, складеного у співпраці з пацієнтом.

Робота мобільних команд передбачає психіатричний огляд та допомогу, індивідуальний план лікування і реабілітації - із залученням пацієнта або його законного представника, необхідні психодіагностичні тести в динаміців та контроль за станом пацієнта, амбулаторні візити до одужання або стійкої ремісії. Родичі або законні представники осіб з розладами психіки та поведінки можуть розраховувати на психологічну підтримку медиків мобільної бригади. Їх навчать технікам самодопомоги та методам психологічної підтримки.

Тариф на медичні послуги з психіатричної допомоги визначається, як глобальна ставка за 1 команду на місяць, та становить 50 535 гривень на місяць.

У Сумській області 7 медзакладів уклали договір з НСЗУ на надання психіатричної допомоги мультидисциплінарними командами. З липня їм виплачено понад 353,7 тис. грн.

Безоплатні ліки для людей з розладами психіки і поведінки

Держава забезпечує безоплатними ліками пацієнтів протягом стаціонарного та амбулаторного лікування.

З 1 жовтня цього року люди з розладами психіки та поведінки, зокрема, посттравматичним стресовим розладом, шизофренією, афективними розладами, депресією та невротичними розладами - можуть отримувати лікарські засоби безоплатно або з незначною доплатою, у рамках програми “Доступні ліки”.

В її перелік входять 30 торговельних назв препаратів для лікування розладів психіки та поведінки. З них 13 є повністю безоплатними. Ці ліки можна отримати в аптеках, які мають договір з НСЗУ - таких у Сумській області 210 (їх можна знайти на дашборді НСЗУ).

До 1 жовтня пацієнти купували ці ліки або повністю за власний кошт, або мали пільги в межах місцевих бюджетів. Тобто у кожному регіоні доступ до безоплатних ліків був різним і залежав від фінансової спроможності громади.

Для того, щоб отримати препарати за програмою “Доступні ліки” потрібен електронний рецепт. Для пацієнтів із розладами психіки і поведінки е-рецепт формує психіатр на основі індивідуального плану лікування. В індивідуальному плані лікар-психіатр фіксує діагноз пацієнта та призначення відповідних ліків.

Общество
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Які нові медичні послуги можуть отримати пацієнти з розладами психіки і поведінки у Сумській області?
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