ОРВИ может конкурировать с COVID-19 Прогнозы врача относительно сезона респираторных инфекций и новой волны коронавируса

Уже второй год осень — не только начало сезона острых респираторных вирусных инфекций. Очередную волну COVID-19 ожидаем в октябре-ноябре. К тому же, волну нового штамма — более контагиозного, то есть заразного, и с более тяжелым течением.

Будут ли привычные вирусы конкурировать с «новичком» и что нам ожидать от нового вирусного коктейля, рассказывает Илона Орел, врач-терапевт высшей категории, заместитель главного врача лечебно-диагностического центра Независимой лаборатории «Инвитро».

— Новая волна COVID-19 снова совпадет с очередным всплеском ОРВИ. Коронавирус становится таким же сезонным заболеванием, как грипп?

— COVID-19 — это не сезонная инфекция, в отличие от ОРВИ и гриппа. Периоды всплесков респираторных вирусных инфекций только частично совпали с волнами распространения COVID-19. Поэтому нужно, скорее, говорить об объединении новой коронавирусной инфекции с другими респираторными вирусными инфекциями, сезон которых традиционно начинается осенью.

— Может ли COVID, так сказать, вытеснить сезонные вирусы?

— Статистика показывает, что в «ковидную эпоху» заболеваемость ОРВИ снизилась — прежде всего потому, что из-за угрозы COVID-19 люди стали больше придерживаться элементарных требований гигиены и медицинской безопасности. Тем не менее, можно прогнозировать, что будут и микс-инфекции. Мы уже имеем довольно интересные данные об одновременном заражении человека вирусом SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) и другими вирусами. В частности, исследования показывают, что риновирус, который вызывает нетяжелую форму ОРВИ, жестко «конкурирует» с SARS-CoV-2, тормозя его размножение в организме. Но это были исследования прошлых штаммов. Как поведет себя «Дельта», пока неизвестно, так как этот штамм более агрессивный, чем все предыдущие.

— Симптоматика нового штамма тоже иная?

— Частично. Медики отмечают, что «Дельта» поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт. Среди основных симптомов остаются головная боль и боль в горле, насморк, лихорадка. Но если раньше у пациентов отмечали острое начало заболевания, то сейчас COVID-19 начинает маскироваться под ОРВИ: сначала появляются чихание, насморк, боль в горле и головная боль. И только потом — высокая температура.

— Есть риск в разгар гриппозного сезона вовремя не распознать COVID?

— И COVID-19, и вирусы гриппа вызывают респираторные заболевания. Но грипп, как правило, имеет более короткий инкубационный период и менее продолжительный серийный интервал — временной промежуток между последовательными случаями заболевания. Серийный интервал для вируса SARS-CoV-2 — 5-6 дней, тогда как для вируса гриппа только 3 дня (то есть грипп распространяется быстрее, чем COVID-19). Но все же единственная точная диагностика новой коронавирусной инфекции — это лабораторные тесты на выявление вируса SARS-CoV-2.

— Как объединить меры по предотвращению всех этим заболеваний?

— Эти вирусы передаются при контакте — воздушно-капельным путем и через фомиты (любые предметы, содержащие патогенные микроорганизмы, при контакте с которыми возникает риск заражения). Поэтому общие профилактические меры против возбудителей COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций одинаковые: гигиена рук, соблюдение дыхательного этикета (кашлять только в локоть или одноразовый бумажный платок), социальная дистанция, влажная уборка и проветривание помещений. И, конечно же, вакцинация.

— Сочетание прививок от коронавируса и гриппа допустимо?

— Если нет медицинских противопоказаний, даже рекомендовано. С интервалом от 14 суток между введением вакцин. Ведь вакцинация — сейчас единственный эффективный способ если не избежать инфицирования совсем (учитывая мутации вирусов), то, как минимум, предотвратить тяжелое протекание заболевания и такие опасные последствия как тромбозы, поражения почек, нервной системы и т.д.

— Что бы вы порекомендовали тем, кто так и не избежал заболевания?

— Прежде всего, мониторить состояние своего здоровья. В частности, сдать четыре важных для тех, кто болеет, анализа. С-реактивный белок — элемент крови, быстрее всего реагирующий на поражение тканей и стимулирующий иммунный ответ на воспалительный процесс. Ферритин — основной показатель запасов железа в организме человека, на фоне воспалительного процесса он увеличивается, что является ответом на острую фазу воспаления. D-димер — маркер тромбообразования, особенно важный при заболевании COVID-19. И общий анализ крови — один из самых информативных методов обследования при большинстве заболеваний, позволяющий не только выявить воспаление и инфекции, но и определить их происхождение. Эти лабораторные исследования помогут контролировать воспалительный процесс, чтобы предотвратить тяжелые осложнения.