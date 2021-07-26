Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:36217

ОРВИ может конкурировать с COVID-19

Прогнозы врача относительно сезона респираторных инфекций и новой волны коронавируса

Уже второй год осень — не только начало сезона острых респираторных вирусных инфекций. Очередную волну COVID-19 ожидаем в октябре-ноябре. К тому же, волну нового штамма — более контагиозного, то есть заразного, и с более тяжелым течением.

Будут ли привычные вирусы конкурировать с «новичком» и что нам ожидать от нового вирусного коктейля, рассказывает Илона Орел, врач-терапевт высшей категориизаместитель главного врача лечебно-диагностического центра Независимой лаборатории «Инвитро».

     Новая волна COVID-19 снова совпадет с очередным всплеском ОРВИ. Коронавирус становится таким же сезонным заболеванием, как грипп?

    COVID-19 — это не сезонная инфекция, в отличие от ОРВИ и гриппа. Периоды всплесков респираторных вирусных инфекций только частично совпали с волнами распространения COVID-19. Поэтому нужно, скорее, говорить об объединении новой коронавирусной инфекции с другими респираторными вирусными инфекциями, сезон которых традиционно начинается осенью.

    Может ли COVID, так сказать, вытеснить сезонные вирусы?

    Статистика показывает, что в «ковидную эпоху» заболеваемость ОРВИ снизилась — прежде всего потому, что из-за угрозы COVID-19 люди стали больше придерживаться элементарных требований гигиены и медицинской безопасности. Тем не менее, можно прогнозировать, что будут и микс-инфекции. Мы уже имеем довольно интересные данные об одновременном заражении человека вирусом SARS-CoV-2 (возбудителем COVID-19) и другими вирусами. В частности, исследования показывают, что риновирус, который вызывает нетяжелую форму ОРВИ, жестко «конкурирует» с SARS-CoV-2, тормозя его размножение в организме. Но это были исследования прошлых штаммов. Как поведет себя «Дельта», пока неизвестно, так как этот штамм более агрессивный, чем все предыдущие.

    Симптоматика нового штамма тоже иная?

    Частично. Медики отмечают, что «Дельта» поражает не только органы дыхания, но и желудочно-кишечный тракт. Среди основных симптомов остаются головная боль и боль в горле, насморк, лихорадка. Но если раньше у пациентов отмечали острое начало заболевания, то сейчас COVID-19 начинает маскироваться под ОРВИ: сначала появляются чихание, насморк, боль в горле и головная боль. И только потом — высокая температура.

    Есть риск в разгар гриппозного сезона вовремя не распознать COVID?

    И COVID-19, и вирусы гриппа вызывают респираторные заболевания. Но грипп, как правило, имеет более короткий инкубационный период и менее продолжительный серийный интервал — временной промежуток между последовательными случаями заболевания. Серийный интервал для вируса SARS-CoV-2 — 5-6 дней, тогда как для вируса гриппа только 3 дня (то есть грипп распространяется быстрее, чем COVID-19). Но все же единственная точная диагностика новой коронавирусной инфекции — это лабораторные тесты на выявление вируса SARS-CoV-2.

    Как объединить меры по предотвращению всех этим заболеваний?

    Эти вирусы передаются при контакте — воздушно-капельным путем и через фомиты (любые предметы, содержащие патогенные микроорганизмы, при контакте с которыми возникает риск заражения). Поэтому общие профилактические меры против возбудителей COVID-19, гриппа и других респираторных инфекций одинаковые: гигиена рук, соблюдение дыхательного этикета (кашлять только в локоть или одноразовый бумажный платок), социальная дистанция, влажная уборка и проветривание помещений. И, конечно же, вакцинация.

    Сочетание прививок от коронавируса и гриппа допустимо?

    Если нет медицинских противопоказаний, даже рекомендовано. С интервалом от 14 суток между введением вакцин. Ведь вакцинация — сейчас единственный эффективный способ если не избежать инфицирования совсем (учитывая мутации вирусов), то, как минимум, предотвратить тяжелое протекание заболевания и такие опасные последствия как тромбозы, поражения почек, нервной системы и т.д.

    Что бы вы порекомендовали тем, кто так и не избежал заболевания?

    Прежде всего, мониторить состояние своего здоровья. В частности, сдать четыре важных для тех, кто болеет, анализа. С-реактивный белок — элемент крови, быстрее всего реагирующий на поражение тканей и стимулирующий иммунный ответ на воспалительный процесс. Ферритин — основной показатель запасов железа в организме человека, на фоне воспалительного процесса он увеличивается, что является ответом на острую фазу воспаления. D-димер — маркер тромбообразования, особенно важный при заболевании COVID-19. И общий анализ крови — один из самых информативных методов обследования при большинстве заболеваний, позволяющий не только выявить воспаление и инфекции, но и определить их происхождение. Эти лабораторные исследования помогут контролировать воспалительный процесс, чтобы предотвратить тяжелые осложнения.

Общество Здравоохранение Коронавирус ОРВИ
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