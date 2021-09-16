Как правильно выбрать электропилу? ® Для строительных и ремонтных работ есть список необходимых инструментов, которые всегда должны быть у вас под рукой. Одним из них является электропила.

Она нужна не только для строительства дома, но и для дальнейшего его обслуживания, ухода за садом, подготовки дров, обустройства забора или декора из дерева.



Более того, ввиду особенности конструкции и отсутствия топлива электропила в процессе работы не выделяет вредных веществ, а потому может спокойно использоваться в помещении. Как же выбрать рабочий инструмент? Мы собрали для вас самые популярные критерии, помогающее сделать правильный выбор.

Мощность электропилы

Это самый главный аспект, на который смотрит большинство покупателей. Именно мощность влияет на скорость выполнения работы, глубину реза, производительность инструмента. По такому критерию электропилы делятся на два вида:

Бытовые с показателем мощности до 2 кВт. Полупрофессиональные с мощностью выше 2 кВт.

Учтите, что чем мощнее модель, тем больше электроэнергии она потребляет. Так что для мелких бытовых целей можно купить обычную любительскую пилу, а вот для проведения регулярных и сложных работ – инструмент помощнее. Купить электропилу цепную нужной мощности можно в интернет-магазине https://www.vdr.com.ua/sad/benzopily/elektropily-cepnye.html.

Как расположен двигатель в электропиле?

Мотор – это сердце любого электрического инструмента. От его месторасположения также зависит многое. В электрических пилах двигатель может располагаться:

• поперечно, то есть перпендикулярно по отношению к самой цепи;

• продольно – при таком типе расположения двигатель тянется вдоль шины.

Если вы ищете более легкую простую в управлении пилу, обратите внимание на продольное расположение двигателя – оно отвечает за снижение нагрузки на руки, имеет сбалансированный вес (у поперечных вариантов центр тяжести немного смещается).

Шаг цепи и длина шины

Здесь всё просто – чем сложнее планируется работа и чем выше нагрузка у инструмента, тем большим должен быть шаг цепи, а также длина шин. Что касается шага, для любительских моделей характерны показатели 0,325. Для инструментов, приближённых к профессиональному, этот показатель увеличивается да 3/8.

Что же касается длины шин, в бытовых целях подойдут модели с показателем длины в 30-40 см.

Следуя перечисленным выше рекомендациям, вы точно сможете найти электропилу, которая прослужит максимально долго и заметно облегчит выполнение строительных, ремонтных или бытовых задач.