На Сумщине коронавирусные показатели продолжают идти вниз (итоги недели) Жители Сум и области стали меньше болеть коронавируса (в 12 районах за неделю не было ни одного случая), но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношение масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 5 июля, в области уже 77 976 случаев заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 77 851). После 144 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 125 – на 15% меньше (неделей ранее падение было 30%). Относительный рост за неделю понизился с 0,19% до 0,16%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло c 2 234 281 до 2 237 823 - новых случаев 3542 (неделей ранее было 4435), меньше на 25% (32%). Рост уменьшился - 0,16% за неделю (было 0,2%).

В Сумах уже 35 069 случаев заражения, 7 дней добавилось 61 новых случаев (неделей ранее 60 ), дальше Сумской район - 4652, добавилось 15 (13) Конотоп - 4105, добавилось 4 (8 ) Шостка - 3607, добавилось 0 (1), Ахтырка - 3304, добавилось 0 (4); Ромны - 3214, добавилось 0 (0 ); Кролевецкий район - 2548, добавилось 0 (0 ); Глухов - 2366, добавилось 4 (1); Белопольский - 2310, добавилось 7 (6), Лебедин - 2008, добавилось 4 (2), Тростянецкий - 1945, добавилось 16 (8 ), Роменский - 1560, добавилось 0 (0 ); Бурынский - 1504, добавилось 0 (2), Путивльский - 1393, добавилось 1 (11); Недригайловский - 1249, добавилось 1 (5); Ямпольский - 1064, добавилось 0 (0 ), Ахтырский - 1055, добавилось 5 (2), Краснопольский - 972, добавилось 5 (4); Конотопский - 829, добавилось 8 (6), Глуховский - 773, добавилось 0 (0 ); Липоводолинский - 768, добавилось 0 (6), Лебединский - 596, добавилось 0 (0 ); Великописаревский - 413, добавилось 0 (2), Середина-Будский - 363, добавилось 2 (0 ), Шосткинский - 309, добавилось 0 (3).

По возрастам – на Сумщине заболело 2986 детей до 18 лет, 14 106 человек старше 65 лет, остальные – 60 884 – среднего возраста. При этом заболело 3362 медработника. Чаще на Сумщине болеют женщины – 47 069 против 30 907 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 285 человек (неделей раньше 359): в Сумах - 122 (117), дальше Белопольский - 22 (37), Ромны - 21 (14), Сумской район - 19 (9), Ахтырка - 14 (25), Роменский - 14 (12), Конотоп - 13 (29), Тростянецкий район - 11 (9), Глухов - 11 (8 ), Ахтырский - 11 (4), Великописаревский - 7 (1), Бурынский - 6 (3), Краснопольский - 5 (5), Путивльский - 4 (25), Конотопский - 2 (12), Лебедин - 2 (5), Липоводолинский - 2 (0 ), Кролевецкий район - 1 (6), Середина-Будский - 1 (4), Недригайловский - 1 (1), Шостка - 0 (22), Глуховский - 0 (6), Шосткинский - 0 (2), Лебединский - 0 (2), Ямпольский - 0 (1).

Всего выздоровел 76 293 (было 76 008 ). Процент выздоровления вырос - 97,8% (7 дней назад был 97,6%), среднеукраинский тоже подрос - 97% (было 96,8%) – 2 171 601 из 2 237 823.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 5 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 13): в Путивльском районе – 2 (всего – 26), в Сумах – 1 (503), Конотопе – 1 (105), Ахтырском районе – 1 (13). Всего 1323. Процент смертности – 1,7% (было 1,69%). В Украине выше – 2,35% (было 2,34%) – 52 484 из 2 237 823.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям в «зеленой зоне», как и вся Украина. В норме все показатели: уровень заболеваемости – 25 на 100 тыс. населения (нужно меньше 75) – неделю назад было 31; уровень госпитализации – 14,4 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60 ) – 16,3; коэффициент выявления коронавируса – 3,3% (нужно меньше 20%) – 3,8%; охват тестированием – 360 на 100 тыс. населения (нужно больше 300 ) - 358; динамика уровня госпитализации – минус 11,6% (нужно меньше 50%) – минус 4,9; загруженность коек с кислородом – 12,3% (нужно меньше 10%) – было 15.0%.