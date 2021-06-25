Когда завершат ремонт Харьковской в Сумах? Строительство и ремонт дорог - сегодня одна из наиболее упоминаемых сумчанами тем в соцсетях. Каждая новость сумских дорожников о проделанной работе вызывает массу вопросов: когда будет сделана дорога на той или иной улице, когда завершат ремонт Харьковской, стоит ли надеяться, что на пр. Лушпы появится новая дорога, и т.п.

25 июня на ул. Боровой в Сумах состоялся брифинг, на котором мэр города Александр Лысенко вместе с представителями КП «Дорремстрой» отвечал на вопросы журналистов, пишет Ваш шанс.

- В этом году мы выделили на ремонт дорог в областном центре 75 млн. грн., - рассказывает градоначальник. - Надеемся также на софинансирование со стороны государства, как это было в прошлом году, когда начали ремонтировать ул. Харьковскую. В этом году планировали отремонтировать проспект Лушпы. И я надеюсь, что справедливость будет восстановлена и городу все же вернут

50 млн. грн., которые выделялись на ремонт проспекта. Также для ремонта этой улицы из бюджета города планировалось выделить еще 20 млн. грн.

Журналистам рассказали, что дорожные работы в Сумах идут согласно утвержденному графику. Так, к примеру, ул. Боровую, где ремонт начали еще в прошлом году, собираются завершить уже к осени. Все упирается в финансирование и то, что в областном центре очень много проблемных участков, где необходимо проводить работы. Мэр города так прямо и сказал: «Главное, чтобы финансирование успевало за начатым фронтом работ».

Как только завершат Боровую, КП возьмется за ул. Глинки, которая проходит параллельно Боровой. Жители улицы, увидев большую делегацию, окружили мэра и буквально выжали из него обещание о ремонте этой дороги.

Также, по словам А. Лысенко, в ближайшее время, возможно, будет принято решение об ограничении движения крупногабаритного транспорта по городу днем. Это связано с аномально высокой температурой воздуха, из-за которой нагревается асфальт. В таком случае тяжелые авто фактически разрушают отремонтированные дороги.

Что касается ул. Харьковской, СМИ заверили, что ремонт будет завершен в 2021 году, так как из 75 млн., выделенные на ремонт дорог, 20 млн. пойдут именно на эту улицу.

Также мы задали вопрос о ремонте ул. 20 лет Победы. Именно мэр еще в начале года на аппаратном совещании сам проявил инициативу и дал задание дорожникам: как только сойдет снег, немедленно приступить к работам на этой улице (демонтаж бордюрного камня и т.п.). Там планируется расширение дороги. На КП «Дорремстрой» даже подготовили всю необходимую проектную документацию, но работы там почему-то не ведутся. Хотя уже завершается июнь.

Мэр прокомментировал данную ситуацию так:

- Документацию подготовили. Там необходимо делать все капитально и расширять проезжую часть. В прошлом году установили столбы, готовы переносить троллею. Единственный момент - это деревья и коммуникации. В ближайшее время планируем выходить на тендер, чтобы определить предприятие, которое будет проводить работы.

Правда, за какие средства они будут проводиться и когда это произойдет, мэр почему-то не сказал...

В то же время, согласно данным электронной системы ProZorro, на ремонт ул. 20 лет Победы собираются выделить 19 млн. 728 тыс. грн. В настоящее время идет регистрация желающих принять участие в тендере, который состоится

5 июля...

Как отметил и.о. директора КП «Дорремстрой» Игорь Сидоренко (главный инженер), сейчас также идет средний текущий ремонт ул. 8 Марта (на участке от Белопольского шоссе до ул. А. Невского), ул. Нижнесыроватской (от ул. Богуна до детсада «Олимпийский»), ул. Терезова (от ул. Кооперативной до Воскресенской), ул. Кленовой. Завершается ремонт ул. Привокзальной.

Подведем итог. Действительно, на ремонт дорог областного центра выделили 75 млн. грн., как и в прошлом году, на чем постоянно акцентирует внимание мэр города. Правда, он не уточняет, что подорожали расходные материалы, запчасти, ГСМ, повысилась минимальная зарплата, выросли тарифы на энергоносители и т.п. И это, несомненно, не может не отразиться на объемах, которые будут намного меньше, чем в прошлом году. А если еще в эту сумму войдет завершение ремонта Харьковской, то выделенные средства - это вообще слезы.

Поэтому департамент инфраструктуры обратился к планово-бюджетной депутатской комиссии с просьбой добавить еще 10 млн. грн. на текущий ремонт дорог в городе. По мнению директора департамента Александра Журбы, ситуация с дорогами в Сумах на сегодня критическая и предусмотренного в бюджете финансирования на этот год крайне мало. Сделать получится гораздо меньше, чем в прошлом году. Не говоря уже об обещаниях мэра по частному сектору и окрестных селах Сумской громады.

Скорее всего, не увидят Сумы и ремонта пр. Лушпы в этом году. Даже если бы экс-губернатор Василий Хома не изъял своим приказом у города 50 млн. грн., дополнительные 20 млн. грн. от города не спасли бы ситуацию. Ведь на ремонт пр. Лушпы надо минимум 100 млн. грн., о чем уже не один раз заявляли на КП «Дорремстрой». И в мэрии это прекрасно знают. В горсовете подумывали даже о том, чтобы взять кредит. И если бы его взяли весной, работы уже были бы начаты. А так потеряли время и финансирование от государства.

Егор Бывалов