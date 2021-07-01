Как проходит вакцинация от СOVID-19 в Сумах О текущей ситуации с вакцинацией от СOVID-19 в Сумах рассказали сегодня на брифинге с участием заместителя мэра Тамары Ищенко, начальника управления здравоохранения Елены Чумаченко и руководителями медицинских учреждений города, на базе которых функционируют пункты вакцинации.

Во время брифинга Тамара Ищенко напомнила, что в Украине сохраняется режим чрезвычайной ситуации. И хотя сейчас действует «зеленый уровень» эпидемической опасности, это не значит, что можно расслабиться. Масочный режим в общественных местах по-прежнему остается обязательным. Исключения: полная иммунизация человека, подтвержденная сертификатом или наличие справки с отрицательным результатом ПЦР или экспресс-тестов.

Чиновница акцентирует, что действенными способами защиты от коронавирусной инфекции остаются соблюдение противоэпидемических норм и иммунизация населения.

Центры массовой вакцинации

26-28 июня и 3-4 июля в Сумах работал Центр массовой вакцинации в МЦ «Романтика». За эти дни было привито 2327 человек. Отмечается, что 3-4 июля вакцинировалось значительно меньше – 640 человек. Возможно причина в том, что настало время отпусков. А может дело и в вакцине. Ведь CoronaVac, китайской фармацевтической компании Sinovac Biotech пока единственная вакцина, предлагаемая в пунктах массовой вакцинации в Украине. Препарат одобрен ВООЗ, он имеет приемлемые условия хранения, но страны ЕС пока не готовы пускать через свои границы туристов, привитых китайской вакциной без теста ПЦР.

По словам заместителя директора КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» Валентины Евдокименко, побочных реакций после вакцинации CoronaVac было очень мало и отмечает, что это хороший вариант для людей старшего возраста. А таких в дни массовой вакцинации было подавляющее большинство.

Как будет проходить вакцинация привитых в МЦ «Романтика» второй дозой, еще не решено. Но есть вероятность, что все будет организовано так же. По заверению чиновницы, всех заинтересованных лиц оповестят по телефону.

Проанализировав уже проведенную работу по иммунизации населения Сум, управление здравоохранения и горсовет решили увеличить количество стационарных пунктов массовой вакцинации и на ближайшие выходные не планировать иммунизацию в МЦ «Романтика».

Теперь в субботу и воскресенье все желающие (при наличии документа, удостоверяющего личность) могут привиться от коронавируса в стационарных пунктах:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» по адресу: ул. Ильинская, 48/5 и

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» по адресу: ул. Привокзальная, 3А.

Время работы данных пунктов: с 9 до 14 часов.

Вакцинация мобильными бригадами и в стационарных пунктах

Параллельно проводится иммунизация мобильными бригадами и в стационарных пунктах вакцинации. Уже налажена работа с организованными коллективами. Для проведения вакцинации рабочих коллективов (возможно и по месту работы) необходимо собрать более 50 желающих и подать заявку в управление здравоохранения или в медицинские учреждения, которые имеют пункты вакцинации от СOVID-19.

В рабочие дни в Сумах проводят вакцинацию по 8 адресам:

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1»

ул. А. Анищенко, 10; ул. Труда, 3; ул. Ковпака, 7, с 9:00 до 15:00,

ул. Ильинская, 48/50, с 9:00 до 17:00.

тел.: 78-77-00, (050) 4702003

КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2»

ул. Привокзальная, 3А; ул. Ивана Сирко, 33/1; ул. Парковая, 1), с 9:00 до 17:00.

тел.: 78-80-13,

КНП «Клиническая больница Святого Пантелеймона»

ул. Марко Вовчок, 2, с 8:00 до 15:00

тел.: 0-800-33-31-03.

Для вакцинации в рабочие дни нужно предварительно записаться в приложении «Дія», у врача первичного звена или через колл-центры (по телефонам) медицинских заведений.

Какими вакцинами иммунизируют

Самой популярной у желающих привиться преимущество держит вакцина Pfizer. Но ее для массовой вакцинации обещают в МОЗ позже. Сейчас проводится иммунизация тремя препаратами: AstraZeneca, Coronavac, Pfizer. На данный момент прививают в основном китайской Coronavac, так как AstraZeneca осталась только для второй дозы уже привитым этим препаратом, а Pfizer - для категорий населения, определенных Минздравом.

В Украине идет тестирование ковидних сертификатов, которые, как обещают, уже в июле будут доступны в приложении «Дія». А пока привитым двумя дозами сумчанам, при желании, выдают свидетельство о вакцинации в бумажном виде.

Коллективный иммунитет - спасение от очередной волны коронавируса

На сегодня в Сумах проведено 46 685 вакцинаций, а это 17% населения и этого очень мало, чтобы избежать очередную волну коронавируса. Темпы иммунизации должны быть значительно выше. В планах МОЗ Украины до декабря вакцинировать 80% населения, дабы предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Вирус мутирует, становится более агрессивным. Процент госпитализации и интенсивного лечения у болеющих новыми штаммами коронавируса значительно выше, чем был ранее – вирус очень быстро поражает дыхательную систему, при этом сложно диагностируется, приводит к инвалидности. Поэтому, присутствующие на брифинге медики и чиновники, в очередной раз напомнили о важности вакцинации.

«Чтобы не повторилась та ситуация, которая была, когда умирали молодые работоспособные люди, каждому следует задуматься, имеет ли он иммунитет против коронавирусной инфекции. Вирусологи говорят, что начинать формировать иммунитет необходимо тогда, когда вирус спит. Сейчас именно тот момент, когда он отдыхает, и мы должны к началу распространения вируса - осеннему периоду, сформировать коллективный иммунитет», - сказала Валентина Евдокименко.