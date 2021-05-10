Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:34341

На Сумщине коронавирусные показатели продолжают падение (итоги недели)

Сумчане стали меньше болеть коронавирусом, но все может поменяться, если пренебрегать карантинными ограничениями: ношением масок в общественных местах и социальной дистанцией.

На понедельник, 7 июня, в области уже 77 263 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 76 910). После 506 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 353 – на 43% меньше (неделей ранее падение было 67%). Относительный рост за неделю понизился с 0,66% до 0,46%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 202 494 до 2 215 052, - новых случаев 12 558 (неделей ранее было 18 639), меньше на 48% (49%). Рост уменьшился – 0,57% за неделю (было 0,85%).

В Сумах уже 34 764 случаев заражения, за 7 дней добавилось 136 новых случаев (неделей ранее 203); дальше Сумской район – 4595, добавилось 23 (21); Конотоп – 4066, добавилось 32 (51); Шостка – 3598, добавилось 15 (21); Ахтырка – 3288, добавилось 20 (29); Ромны – 3200, добавилось 12 (21); Кролевецкий район – 2540, добавилось 3 (4); Глухов – 2356, добавилось 10 (14); Белопольский – 2237, добавилось 28 (28); Лебедин – 1996, добавилось 8 (3); Тростянецкий – 1904, добавилось 11 (14); Роменский – 1555, добавилось 7 (15); Бурынский – 1497, добавилось 2 (0); Путивльский – 1350, добавилось 8 (11); Недригайловский – 1243, добавилось 10 (14); Ямпольский – 1063, добавилось 2 (3); Ахтырский – 1042, добавилось 7 (4); Краснопольский – 958, добавилось 7 (11); Конотопский – 818, добавилось 7 (11); Глуховский – 771, добавилось 2 (6); Липоводолинский – 755, добавилось 2 (13); Лебединский – 594, добавилось 2 (3); Великописаревский – 407, добавилось 0 (3); Середина-Будский – 360, добавилось 0 (1); Шосткинский – 306, добавилось 0 (2).

По возрастам – на Сумщине заболело 2954 детей до 18 лет (+21 за неделю), 13820 человек старше 65 лет (+75), остальные – 60 389 – среднего возраста (+257). При этом заболело 3342 медработникf (+7). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 617 против 30 646 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 778 человек (неделей раньше 1369): в Сумах – 252 (446), дальше Конотоп – 65 (113), Шостка – 53 (64), Сумской район – 42 (68), Белопольский – 40 (58), Тростянецкий район – 40 (35), Ромны – 37 (69), Глухов – 36 (72), Путивльский – 26 (18), Недригайловский – 23 (37), Краснопольский – 20 (34), Липоводолинский – 16 (5), Ахтырка – 15 (41), Кролевецкий район – 13 (48), Роменский – 13 (38), Глуховский – 13 (32), Шосткинский – 12 (15), Ямпольский – 11 (12), Бурынский – 10 (52), Конотопский – 10 (25), Великописаревский – 10 (16), Ахтырский – 6 (35), Лебединский – 5 (20), Лебедин – 5 (15), Середина-Будский – 5 (1).

Всего выздоровело 74 325 (было 73 547). Процент выздоровления вырос – 96,2% (7 дней назад был 95,6%), среднеукраинский тоже подрос – 94,6% (было 92,7%) – 2 094 971 из 2 215 052.

За прошедшую неделю на Сумщине было зафиксировано 9 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 24): в Сумах – 5 (всего 493), Конотопе – 2 (103), Шостке – 1 (69), Недригайловском районе – 1 (40), Сумском районе – 0 (66), Кролевецком районе – 0 (62), Ромнах – 0 (57), Глухове – 0 (41), Белопольском – 0 (40), Тростянецком районе – 0 (37), Роменском – 0 (31), Конотопском – 0 (29), Бурынском – 0 (29), Ахтырке – 0 (29), Краснопольском – 0 (24), Путивльском – 0 (24), Ямпольском – 0 (23), Лебедине – 0 (23), Лебединском – 0 (18), Глуховском – 0 (15), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Липоводолинском – 0 (11), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 1298. Процент смертности – 1,68% (было 1,68%). В Украине выше – 2,31% (было 2,29%) – 51 215 из 2 215 052.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 на 15-м месте. По карантинным ограничениям по-прежнему в «желтой зоне». В норме все показатели: эпидпорог – 80,7% (нужно меньше 100%) – неделю назад был 80,3%, уровень госпитализации – 24,1 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 33,8; коэффициент выявления коронавируса – 5,5% (нужно меньше 20%) – было 7,8%; охват тестированием – 602 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 607; динамика уровня госпитализации – минус 28,7% (нужно меньше 50%) - было минус 18,2%; загруженность коек с кислородом – 16,2% (нужно меньше 65%) – было 24,8%.

Общество Коронавирус
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