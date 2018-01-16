Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:43318

Как и где будут работать центры массовой вакцинации против COVID-19?

В последние выходные мая в Киеве, Львове и Одессе открылись массовые центры вакцинации против COVID-19. Подобно зарубежным коллегам украинские медики работали на стадионах и в экспоцентре. Привиться могли люди, которые записались на вакцинацию через «Дию» или контакт-центр Министерства здравоохранения.

Подробнее об этом узнал Центр общественного мониторинга и контроля.

Перенимая мировой опыт

В Европе и США вакцинация против COVID-19 уже давно вышла за рамки медицинских учреждений. Люди получают прививки на стадионах, в парках развлечений, выставочных центрах, храмах, музеях и других общественных местах. Так, в американском штате Калифорния развернули гигантский центр вакцинации прямо на арене бейсбольной команды Доджерс, еще один – на парковке Диснейленда. В Нью-Йорке бригады по вакцинации разместились в естественном музее, в Монреале – на Олимпийском стадионе, в Лондоне – в Вестминстерском аббатстве. А французские Канны организовали массовую вакцинацию во дворце фестивалей и конференций.

Украина присоединилась к мировой тенденции. Согласно информации Минздрава, первые центры массовой вакцинации заработали в выставочном центре в Киеве и на стадионах во Львове и Одессе. За первые два дня работы они успели привить почти 5 тысяч человек. В частности, 3467 прививок сделали в Киеве, 1041 – во Львове и 377 – в Одессе. Всего в трех городах работала 21 медицинская бригада.

Вакцинация после телефонного звонка

Согласно обнародованной информации, в центрах массовой вакцинации смогут привиться те, кто записался в лист ожидания через приложение или портал «Дия», а также через контакт-центр Минздрава. В министерстве отмечают, что людей на вакцинацию будут приглашать, поэтому приходить нужно после телефонного звонка. Пока приоритет будут иметь люди старше 60 лет.

Чтобы вакцинироваться, необходимо взять с собой паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон для подтверждения записи на вакцинацию в приложении «Дия». Декларация с семейным врачом не является обязательной. Однако если она подписана, то можно взять копию с собой.

Как отмечают эксперты, преимущество центров массовой вакцинации над кабинетами прививок в том, что здесь можно организовать безопасное расстояние между людьми. Здесь есть отдельные места для внесения данных, проведения прививки и ожидания после нее. Потоки людей четко разведены. Поэтому вакцинация происходит с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических требований.

Стоит заметить, что выбирать вакцину в массовых центрах прививки нельзя. Вакцинировать будут тем препаратом, который будет доступен в Украине.

По инициативе местных властей

Чиновники утверждают, что массовые центры вакцинации могут появиться в любом городе, где в листе ожидания на вакцинацию записано более 20 000 человек. Инициатором создания таких центров являются исключительно местные власти.

«Открытие центров массовой вакцинации по алгоритму, разработанному министерством, – это прежде всего ответственность городских голов и органов местного самоуправления», – подчеркнул Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Известно, что массовые центры вакцинации будут продолжать работать в Одессе (ТЦ «Мегадом», ТЦ «Fontan Sky», СОШ №15), Киеве (Международный выставочный центр) и Львове (стадион «Арена Львов»). Кроме того, согласно информации Минздрава по состоянию на 6 июня, центры массовой вакцинации против COVID-19 появятся также в Тернополе (Центр досуга и молодежных инициатив им. Довженко), Полтаве (Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого), Кременчуге (лицей № 11 «Гарант»), Лубнах (кинотеатр «Киевская Русь»), Миргороде (дом культуры), Горишних Плавнях («Горно-обогатительный комбинат») и Ровно (областной клинический лечебно-диагностический центр им. В. Полищука).

Собственно, каждая область имеет объекты, где можно организовать массовую вакцинацию жителей. При наличии большого количества вакцины массовые центры помогут быстро привить украинцев и преодолеть распространение коронавируса.

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Общество Вакцинация
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