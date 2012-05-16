Поліція Сумщини застерігає: неправильна поведінка на воді може коштувати людині життя

Щороку водна стихія забирає людські життя, серед яких є і дитячі. Аби убезпечити громадян від непоправного, поліція нагадує кілька правил та дає кілька порад щодо поведінки на воді:
- купатися слід у спеціально відведених та обладнаних місцях;
- не можна купатися наодинці й запливати за обмежувальні знаки;
- не слід залишати дітей біля водойм без нагляду батьків, а дітям заборонено купатися без нагляду дорослих;
- безпечніше відпочивати на воді у світлу частину доби, проте не під час обідньої спеки;
- купатися дозволяється в спокійну безвітряну погоду за швидкості вітру до 10 м/сек, при температурі води – не нижчою за +18°С, та температурою повітря – не нижчою за +24°С;
- заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до зміни температури повітря та води, а в воді варто знаходитися не більше 15 хвилин;
- треба обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках для дітей;
- заборонено підпливати до суден, човнів та катерів, а також влаштовувати небезпечні ігри на воді та стрибати з обривистих берегів та веж у водойму;
- перед тим, як стрибати у воду, переконайтеся, що дно безпечне, а глибина водоймища достатня;
- не дозволяється використовувати для плавання такі небезпечні засоби, як дошки, колоди, камери від автомобільних шин та інші знаряддя, для цього не призначені;
- заборонено вживати спиртні напої до та під час купання;
- заборонено забруднювати воду й берег (кидати пляшки, банки, побутове сміття тощо), прати білизну й одяг у місцях, відведених для купання.
Правоохоронці наголошують, що лише від самих громадян залежить безпека їх відпочинку.
Відділ комунікації поліції Сумської області
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