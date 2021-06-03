Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:21539

Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)

На землі села Великий Бобрик, яке входить до Верхньосироватської територіальної громади, розташований діючий сміттєвий полігон і будуть будувати новий.

Договір про це Управління капітального будівництва Сумської міської ради підписало 14 травня, новий полігон уже готуються будувати, а за користування старим з Верхньосироватською громадою ще не розрахувалися.

Про суму заборгованості перед громадою ми запитали директора Департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу:

  • Про яку суму загалом іде мова?

  • В рік 7,8 мільйонів.

  • Тобто за 2020 7,8 мільйонів і 7,8 за 2021?

  • Так, і в цьому році у нас передбачено 7,8 мільйонів.

  • А по оренді землі скільки?

  • Близько 3 мільйонів.

Тобто разом субвенції і плати за оренду землі сумчани завинили Верхній Сироватці понад 10 мільйонів гривень. Як ми користуємось старим полігоном і хто стоїть за будівництвом нового, дивіться в сюжеті Sumy.Today.

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Цей полігон у Великому Бобрику засипають сміттям сумчан уже 14 років, з 2007-го. Гори відходів  це лише вершина айсбергу

Від верхівки цієї дамби сміття йде вниз у землю на глибину майже 20 метрів. Для порівняння: це як семиповерховий будинок. Та над дамбою вже теж виросли гори відходів.

З 7 по 17 рік було розраховано проектні строки, строки постійно мінялись бо це проектні, приблизні. Два роки назад ми робили реконструкцію полігонупродовжували і вводили в експлуатацію цей обєкт”, - говорить директор Департаменту інфраструктури Олександр Журба.

Ось так сміттєвий полігон експлуатують зараз. Аби сміття не розліталося навкруги, звалище мали б огородити. Для огорожі навіть встановили імпровізовані стовбці, але далі діло не пішло. І у вітряну погоду відходи, особливо пластикові пакети, розлітаються як кульбабки.

Про те, чому немає захисної сітки навколо полігону, і чому там розлітається пластик, питаємо директора КП «Сумижилкомсервіс» Богдана Здєльніка:

- Це знищує популяцію лелек, яких там нараховується більше 120 штук, за кожного загиблого птаха там величезний штраф. Ситуація наступна, передбачене санітарне прибирання, але з погодніми умовами ми їх трохи відклали, це перше. Друге, запланована реконструкція першої-другої черги з нарощуванням дамб, тому ця ситуація впродовж двох трьох місяців зникте, тому що в нас будуть нарощені дамби і сміття буде знаходитися за ними

У такому ж стані полігон був і минулоріч, у судовому реєстрі ми відшукали ухвалу слідчого суді в якій зазначено «Огорожа біля полігону відсутня, рівень відходів візуально знаходиться на рівні граничної висоти огороджувальної дамби. Це призводить до розльоту легких фракцій відходів на відстань близько 10-20 м від полігону, що є порушенням екологічного законодавства. Крім того, встановлено факти засмічення земельної ділянки, що межує з дамбою полігону».

З квітня минулого року поліція розслідує порушеня правил екологічної безпеки під час експлуатації полігону комунальним підприємством «Сумижилкомсервіс».

Як нам повідомили в Сумській обласній прокуратурі, наразі правоохоронці очікують на результати експертиз призначених у справі для прийняття подальшого рішення.

Цей полігон, за словами Олександра Журби, будуть експлуатувати, доки не побудуть новий. Його запланували розмістити поряд. Тендер на будівництво нового полігону оголосили у лютому цього року з очікуваною вартістю робіт у майже 82,5 млн грн. Заявки на участь у тендері подали сім учасників. Але двох із них – при чому тих, що запропонували найменшу ціну – дискваліфікували.

Их отсекал не я, или не тендерный комитет, а исключительно система PROZORRO, потому что все документы, не были поданы, которые были необходимы, - говорить начальник Управління капітального будівництва Сумської міської ради Віталій Шилов.

Ми зателефонували представникам обох дискваліфікованих учасників, однак у “Спецкомунтех” не знайшли часу на спілкування з нами, а в “Прогресбудсервіс” від коментарів відмовилися, проте пояснили, що подалися на тендер, бо розраховували встигнути отримати дозвільні документи на будівництво класу С-3, однак цього не сталося. Тож переможцем стало житомирське приватне підприємство «Елітбуд-1». Воно погодилося побудувати полігон за 80,6 млн. грн.

Ця фірма в Україні відома давно і вже встигла засвітитися у кількох скандалах. Так, у 2016 році Елітбуд-1 виграв тендер на ремонт стадіону «Полісся» в Житомирі вартістю трохи менше 8 млн грн. За рахунок додаткових угод вартість ремонту стадіону, за даними видання «Наші гроші», збільшилася в 11 разів.

А потім ще була історія із затягуванням будівництва міського центру зайнятості на Житомирщині.

Хто ж стоїть за цим “Елітбудом”? Його засновниками значаться такі собі Василь Бойко та Денис Болейко. Останній був помічником нардепа Сергія Пашинського, коли той засідав у Верховній Раді ще під прапорами «Батьківщини». А потім – помічником іще одного нардепа - Олега Черпіцького. У Сумах прізвище Черпіцьких мало відоме. А ось на Житомирщині іще з лихих 90-х Олега Черпіцького та його брата Олександра, що був замміністра оборони, а потім заступником голови державного концерну «Укроборонпром», знають як «братів-чепчиків», які начебто були пов’язані із серйозним криміналом.

Братами-Чепчиками називають Черпіцьких і журналісти видання «Наші гроші», яке спеціалізується на аналізі закупівель за бюджетні кошти. Фірму ж «Елітбуд-1» «Наші гроші» іменують не інакше як партнерами братів-Чепчиків. Справа у тому, що Денис Болейко був пов'язаний із Черпіцьким не тільки по справах у Верховній Раді. Разом із дружиною Олександа Черпіцького він входив до складу власників двох підприємств і був директором іще однієї фірми Черпіцьких.

Отакі от забудовники будуть зводити новий сміттєвий полігон у Сумах за, нагадаю, понад 80 мільйонів гривень.

А поки ситуація із полігоном наближається до точки кипіння. Депутати Верхньосироватської сільради вже заявили про наміри перекрити дорогу сумським сміттєвозом. Подібне вже відбувалося 15 років тому. Тоді, через неправильну експлуатацію сміттєзвалища небезпечні речовини потрапили у річку. Обурені селяни зупинили вивантаження сміття на полігон, через що в Сумах оголосили зону надзвичайної екологічної і епідеміологічної ситуації.

Тоді, аби розблокувати роботу полігону, сумський міський голова Геннадій Мінаєв ставав на коліна перед жителями села.

Чи приведуть зараз роботу діючого полігону у законне русло, чи діючому меру доведеться теж опуститися на коліна? І чи подіє це тепер?


Общество Мусорный полигон
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Мільйони на смітник. Скандальні партнери братів-чепчиків будують сміттєвий полігон для Сум (відео)
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