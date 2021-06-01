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Вчера 16:20419

Печь для пиццы и другое оборудование для пиццерии – выбираем с умом ®

Два главных фактора успеха вашего бизнеса – место расположения и профессиональное оборудование для пиццерии.

Сегодня мы поговорим о том, как выбрать качественное оборудование для пиццерии, инвентарь и технические средства, которые обеспечат максимальное удовлетворение потребительского спроса, как для маленького кафе, так и для большого супермаркета.

Печка для пиццы

Самое важное дело - купить печь для пиццы профессиональную. В отличие от обычных, бытовых плит, профессиональные модели отличаются большей производительностью, более высокой температурой и регулируемым режимом нагрева верхней и нижней части внутренней поверхности. Самыми распространенными на рынке являются газовые и электропечи, работающие от бытовых сетей 220 вольт, а вот модели на дровах являются на рынке Украины экзотикой и используются скорее в качестве декоративного элемента интерьера дорого ресторана. Купить печь для пиццы газовую – это обеспечить минимальную себестоимость выпечки готовой продукции, но, при этом, необходимо помнить о том, что установка и подключение такого устройства требует специального разрешения.  

По своей конструкции печи могут быть подовыми и конвейерными. В конвейерных моделях работник загружает полуфабрикат на подвижную ленту, которая перемещает пиццу во внутреннем нагреваемом пространстве с фиксированной скоростью до полного приготовления – этот процесс требует минимальной квалификации и практически застрахован от пригорания в процессе изготовления продукции. Купить печь для пиццерии подовой конструкции имеет смысл торговым точкам небольшой площади – они имеют компактные размеры и не занимают много пространства. Отдельная категория товаров – пресс-печи для коно пиццы, которые используется в качестве фаст-фуда.

Оборудование для приготовления пиццы – готовим тесто

Оборудование для пиццерии в Киеве, которое используется для приготовления теста, делится на несколько типов:

  • • мукопросеиватель – используется для того, чтобы добиться нужной консистенции муки и убрать из нее все посторонние примеси;

  • • тестомес – используется для приготовления теста машинным способом, так как ручной способ занимает слишком много времени, сил и не может обеспечить необходимого количества сырья. Главным критерием выбора является его емкость – обычно специалисты не рекомендуют выбирать модели объемом менее шестидесяти литров;

  • • тестораскаточная машина – раскатывает комок теста в заготовку нужной толщины и диаметра. Некоторые пиццерии предпочитают модели тестораскатки, которые делают заготовки на 60-70% диаметра, а дальше повар доводит их до готовности вручную;

  • • пресс для пиццы и округлитель для теста – идеальное решение для массового производства или персонала с низким уровнем квалификации. В такой пресс загружается комок теста, а на выходе вы получаете готовую заготовку, которая может иметь подпеченный край для лучшей фиксации начинки.     

Хранение продуктов и рабочая поверхность

Рабочая поверхность в пиццерии – специальный стол с холодильными отделениями. Столешницы пиццерийных столов чаще всего изготавливаются из отполированных твердых пород натурального камня или пищевой нержавеющей стали. Холодильные столы для пиццы хранят при низкой температуре заготовки, соусы, начинку и другие скоропортящиеся продукты питания, которые всегда находятся под рукой.

Сопутствующее оборудование и инвентарь

Набор оборудования для пиццерии может включать в себя и другие наименования технических средств и инструментов – их выбор зависит от площади объекта, требуемой производительности и квалификации персонала. Кухня может быть доукомплектованна куттерами, слайсерами, тестоделителями, овощерезками, устройствами для измельчения сыра, специальными ножами, формами и лопатками. Купить оборудование для пиццерий можно в компании Коринф, которая представляет на рынке Украины лучшие модели от европейских производителей. Наш ассортимент – это газовая и электрическая печь для пиццы, тестомесы и тестораскатки, инвентарь и другое специальное оборудование.

Общество
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