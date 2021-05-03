На Сумщине коронавирусные показатели падают (итоги недели) Смотря на снижающиеся показатели заболевания коронавирусной инфекцией, сумчане пренебрегают карантинными ограничениями, которые продолжают действовать.

На понедельник, 24 мая, в области уже 76 404 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 75 558). После 1016 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 846 – на 20% меньше (неделей ранее падение было тоже 20%). Относительный рост за неделю понизился с 1,4% до 1,1%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 156 000 до 2 183 855, - новых случаев 27 855 (неделей ранее было 33 673), меньше на на 20% (8%). Рост уменьшился – 1,3% за неделю (было 1,6%).

В Сумах уже 34 425 случаев заражения, за 7 дней добавилось 295 новых случаев (неделей ранее 374); дальше Сумской район – 4551, добавилось 44 (56); Конотоп – 3983, добавилось 68 (84); Шостка – 3562, добавилось 38 (43); Ахтырка – 3239, добавилось 27 (28); Ромны – 3167, добавилось 29 (48); Кролевецкий район – 2533, добавилось 5 (14); Глухов – 2332, добавилось 31 (42); Белопольский – 2181, добавилось 59 (58); Лебедин – 1985, добавилось 11 (3); Тростянецкий – 1879, добавилось 37 (36); Роменский – 1533, добавилось 23 (17); Бурынский – 1495, добавилось 18 (21); Путивльский – 1331, добавилось 25 (13); Недригайловский – 1219, добавилось 31 (29); Ямпольский – 1058, добавилось 9 (9); Ахтырский – 1031, добавилось 11 (17); Краснопольский – 940, добавилось 23 (33); Конотопский – 800, добавилось 10 (18); Глуховский – 763, добавилось 14 (34); Липоводолинский – 740, добавилось 15 (11); Лебединский – 589, добавилось 10 (12); Великописаревский – 405, добавилось 8 (10); Середина- Будский – 359, добавилось 3 (3); Шосткинский – 304, добавилось 2 (3).

По возрастам – на Сумщине заболело 2915 детей до 18 лет (+22 за неделю), 13705 человек старше 65 лет (+231), остальные – 59784 – среднего возраста (+593). При этом заболело 3325 медработников (+38). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 115 против 30 289 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 1676 человек (неделей раньше 2705): в Сумах – 617 (1035), дальше Конотоп – 228 (92), Шостка – 108 (141), Сумской район – 106 (184), Глухов – 86 (166), Ромны – 75 (155), Недригайловский– 66 (130), Белопольский – 47 (88), Тростянецкий район – 39 (70), Глуховский – 34 (88), Конотопский – 32 (12), Роменский – 30 (77), Краснопольский – 27 (73), Путивльский – 27 (35), Кролевецкий район – 23 (30), Ямпольский – 21 (14), Бурынский – 19 (48), Ахтырка – 18 (72), Лебединский – 13 (46), Великописаревский – 13 (31), Шосткинский – 13 (13), Ахтырский – 12 (34), Лебедин – 9 (37), Липоводолинский – 8 (32), Середина-Будский – 5 (2).

Всего выздоровело 72 178 (было 70 502). Процент выздоровления вырос – 94,5% (7 дней назад был 93,3%), среднеукраинский тоже подрос – 89,6% (было 86,5%) – 1 957 561 из 2 183 855.

За прошедшую неделю было зафиксировано 37 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 50): в Сумах – 14 (всего 481), Конотопе – 4 (99), Шостке – 3 (67), Недригайловском районе – 3 (37), Сумском районе – 2 (64), Глухове – 2 (40), Краснопольском – 2 (23), Липоводолинском – 2 (11), Ромнах – 1 (56), Белопольском – 1 (40), Роменском – 1 (30), Конотопском – 1 (28), Глуховском – 1 (15), Кролевецком районе – 0 (61), Тростянецком районе – 0 (37), Бурынском – 0 (29), Ахтырке – 0 (29), Лебедине – 0 (22), Ямпольском – 0 (21), Лебединском – 0 (18), Путивльском – 0 (23), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 1265. Процент смертности растет – 1,66% (было 1,63%). В Украине выше – 2,26% (было 2,23%) – 49 436 из 2 183 855.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 опустилась на 16-е место. По карантинным ограничениям по-прежнему в «желтой зоне». В норме все показатели: эпидпорог – 73,6% (нужно меньше 100%) – неделю назад был 60,9%, уровень госпитализации – 41,3 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 42, коэффициент выявления коронавируса – 11,1% (нужно меньше 20%) – было 12,1%, охват тестированием – 715 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 723, динамика уровня госпитализации – 3,1% (нужно меньше 50%) - было минус 16,8%, загруженность коек с кислородом – 34,5% (нужно меньше 65%) – было 38,8%.