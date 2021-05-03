Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:21269

На Сумщине коронавирусные показатели падают (итоги недели)

Смотря на снижающиеся показатели заболевания коронавирусной инфекцией, сумчане пренебрегают карантинными ограничениями, которые продолжают действовать.

На понедельник, 24 мая, в области уже 76 404 случая заболевания коронавирусной инфекцией (неделю назад было 75 558). После 1016 новых случаев за неделю на прошлой на Сумщине добавилось 846 – на 20% меньше (неделей ранее падение было тоже 20%). Относительный рост за неделю понизился с 1,4% до 1,1%. В Украине за неделю количество подтвержденных случаев возросло с 2 156 000 до 2 183 855, - новых случаев 27 855 (неделей ранее было 33 673), меньше на на 20% (8%). Рост уменьшился – 1,3% за неделю (было 1,6%).

В Сумах уже 34 425 случаев заражения, за 7 дней добавилось 295 новых случаев (неделей ранее 374); дальше Сумской район – 4551, добавилось 44 (56); Конотоп – 3983, добавилось 68 (84); Шостка – 3562, добавилось 38 (43); Ахтырка – 3239, добавилось 27 (28); Ромны – 3167, добавилось 29 (48); Кролевецкий район – 2533, добавилось 5 (14); Глухов – 2332, добавилось 31 (42); Белопольский – 2181, добавилось 59 (58); Лебедин – 1985, добавилось 11 (3); Тростянецкий – 1879, добавилось 37 (36); Роменский – 1533, добавилось 23 (17); Бурынский – 1495, добавилось 18 (21); Путивльский – 1331, добавилось 25 (13); Недригайловский – 1219, добавилось 31 (29); Ямпольский – 1058, добавилось 9 (9); Ахтырский – 1031, добавилось 11 (17); Краснопольский – 940, добавилось 23 (33); Конотопский – 800, добавилось 10 (18); Глуховский – 763, добавилось 14 (34); Липоводолинский – 740, добавилось 15 (11); Лебединский – 589, добавилось 10 (12); Великописаревский – 405, добавилось 8 (10); Середина- Будский – 359, добавилось 3 (3); Шосткинский – 304, добавилось 2 (3).

По возрастам – на Сумщине заболело 2915 детей до 18 лет (+22 за неделю), 13705 человек старше 65 лет (+231), остальные – 59784 – среднего возраста (+593). При этом заболело 3325 медработников (+38). Чаще на Сумщине болеют женщины – 46 115 против 30 289 мужчин.

За неделю на Сумщине выздоровело 1676 человек (неделей раньше 2705): в Сумах – 617 (1035), дальше Конотоп – 228 (92), Шостка – 108 (141), Сумской район – 106 (184), Глухов – 86 (166), Ромны – 75 (155), Недригайловский– 66 (130), Белопольский – 47 (88), Тростянецкий район – 39 (70), Глуховский – 34 (88), Конотопский – 32 (12), Роменский – 30 (77), Краснопольский – 27 (73), Путивльский – 27 (35), Кролевецкий район – 23 (30), Ямпольский – 21 (14), Бурынский – 19 (48), Ахтырка – 18 (72), Лебединский – 13 (46), Великописаревский – 13 (31), Шосткинский – 13 (13), Ахтырский – 12 (34), Лебедин – 9 (37), Липоводолинский – 8 (32), Середина-Будский – 5 (2).

Всего выздоровело 72 178 (было 70 502). Процент выздоровления вырос – 94,5% (7 дней назад был 93,3%), среднеукраинский тоже подрос – 89,6% (было 86,5%) – 1 957 561 из 2 183 855.

За прошедшую неделю было зафиксировано 37 смертей от последствий коронавируса (неделей ранее - 50): в Сумах – 14 (всего 481), Конотопе – 4 (99), Шостке – 3 (67), Недригайловском районе – 3 (37), Сумском районе – 2 (64), Глухове – 2 (40), Краснопольском – 2 (23), Липоводолинском – 2 (11), Ромнах – 1 (56), Белопольском – 1 (40), Роменском – 1 (30), Конотопском – 1 (28), Глуховском – 1 (15), Кролевецком районе – 0 (61), Тростянецком районе – 0 (37), Бурынском – 0 (29), Ахтырке – 0 (29), Лебедине – 0 (22), Ямпольском – 0 (21), Лебединском – 0 (18), Путивльском – 0 (23), Шосткинском – 0 (13), Ахтырском – 0 (12), Середина-Будском – 0 (5), Великописаревском – 0 (4).

Всего 1265. Процент смертности растет – 1,66% (было 1,63%). В Украине выше – 2,26% (было 2,23%) – 49 436 из 2 183 855.

Сумщина в рейтинге среди областей по наибольшему количеству подтвержденным случаев заболевания COVID-19 опустилась на 16-е место. По карантинным ограничениям по-прежнему в «желтой зоне». В норме все показатели: эпидпорог – 73,6% (нужно меньше 100%) – неделю назад был 60,9%, уровень госпитализации – 41,3 человека на 100 тыс. населения (нужно меньше 60) – было 42, коэффициент выявления коронавируса – 11,1% (нужно меньше 20%) – было 12,1%, охват тестированием – 715 на 100 тыс. населения (нужно больше 300) – было 723, динамика уровня госпитализации – 3,1% (нужно меньше 50%) - было минус 16,8%, загруженность коек с кислородом – 34,5% (нужно меньше 65%) – было 38,8%.

Общество Коронавирус
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
19.05.2021 15:50

COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать

В Минцифры рассказали, когда и кому будут выдавать COVID-сертификаты в Украине....

На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
17.05.2021 14:23

На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)

Несмотря на радужные цифры, к концу мая ожидается новый всплеск, связанный с праздниками и скоплениями людей у храмов, на митингах,...

Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10

Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)

За неделю количество новых случаев уменьшилось почти на 50%, но виноваты, вероятно, праздники…...

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00

COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи

Пациент с подозрением на COVID-19, который не имеет декларации, имеет право на получение первичной медицинской помощи, в частности, консультацию врача...

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)
03.05.2021 14:22

На Сумщине коронавирус идет на спад: но до желтой зоны ждать не меньше 5 дней (итоги недели)

Больше всего выявленных случаев зафиксировано традиционно в Сумах, а также Конотопе и Сумском районе....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Новости

На Сумщине 76 178 случаев заболевания COVID-19 (подробности)
Сегодня 08:48
Половина зарегистрировавшихся не пришла на ВНО по иностранным языкам в Сумах
Сегодня 15:25
В Сумах пожарные ликвидировали возгорание комнаты в общежитии (видео)
Сегодня 15:15
На Сумщине укравший зерно механизатор предлагал полиции взятку
Сегодня 14:55
В «Горводоканале» пугают сумчанам коллапсом
Сегодня 14:49
На Сумщине дали 4 года за смертельное ДТП: погиб инвалид
Сегодня 14:37
На Сумщине спасли журавля, который попал в старую рыбацкую сетку
Сегодня 14:26
Сумские хоккеистки отыграли 4-й тур чемпионата Украины
Сегодня 14:14
У Сумах голосують за найгарнішу вишиванку
Сегодня 13:42
Сумские копы разыскали водителя, который совершил ДТП и скрылся с места аварии (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах доиграли Кубок города по футзалу
Сегодня 12:50
Сумской пенсионер «спас внука от полиции» за 50 000 гривен
Сегодня 12:33
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Пончари. Глобальне заокруглення (Девід Сілверман, Реймонд С. Персі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.20; 14.40
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Академія магії (Йорген Клюбен, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 12.30; 15.50
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Дозволь йому піти (Томас Безуча, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 16.55; 19.15
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Погані дороги (Наталка Ворожбит, 2020)
Кино Планета Кіно
10.00; 21.00
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.05

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.