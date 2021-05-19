Общество

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Вчера 16:30813

Лазерная эпиляция волос на лице

Волосы на женском лице выглядят не совсем эстетично и уж точно не прибавляют уверенности в себе. Удаление растительности традиционными методами ненадолго сохранит вашу кожу гладкой и бархатистой.

Да и сопровождается процесс неприятными моментами. От бритья могут быть порезы и раздражения. Шугаринг, воск, пинцет – мало того что болезненные процедуры, так еще есть возможность повреждения кожи и врастания волосков. Самым эффективным и действенным методом по устранению волосков с лица является лазерная эпиляция.

Как проходит эпиляция лица

Лазерная эпиляция лица безопасная, безболезненная и результативная. В LaserVille удаление волос с лица проводят аппаратом премиум-класса MOTUS AX. Перед процедурой мастер проводит осмотр пациента, определяет фототип кожи, цвет волос, отсутствие противопоказаний. Исходя из этих параметров, устанавливаются индивидуальные настройки для каждого пациента.

Лазерную эпиляцию проводят на следующих участках кожи лица:

  • • верхняя губа,

  • • межбровье,

  • • брови,

  • • подбородок,

  • • лоб,

  • • виски,

  • • щеки,

  • • скулы.

Чаще всего женщины обращаются в косметический салон для удаления излишков волос над верхней губой. Имея привлекательную внешность, лишняя растительность на женском лице вызывает неприятные ощущения.

Убрать усики лазером в LaserVille – несложная процедура, которая не займет много времени. Верхняя губа – небольшая зона, сеанс удаление волосков с ее части длится не дольше минуты. Для полного эффекта необходимо провести 6-10 процедур с интервалом в один месяц. Так как верхняя губа гормонально зависимая зона, то потребуются поддерживающие процедуры один раз в год.

Правила подготовки к лазерной эпиляции лица

Лазерная эпиляция лица пользуется огромным спросом. Лучи удаляют нежелательные волоски практически безболезненно, не повреждается кожный покров, отсутствует раздражительность.

Не забывайте, что лицо – это деликатная и нежная зона, поэтому очень важно:

  • • проводить эпиляцию в специализированных клиниках на сертифицированном оборудовании;

  • • заранее подготовиться к процессу, тогда процедура пройдет максимально качественно не вызывая в дальнейшем негативных последствий.

Этапы подготовки:

  • • В течение двух недель постарайтесь, чтобы на кожу лица не попадали ультрафиолетовые лучи, применяйте крем +50SPF.

  • • Во избежание ожогов перестаньте использовать тоники и лосьоны на основе спирта.

  • • По возможности исключите прием антибиотиков тетрациклинового ряда.

  • • Не проводите процедуру удаления волос иными способами, например, воском или при помощи шугаринга. Бритье допустимо.

Эффект лазерной эпиляции заметен сразу после сеанса. Анагенные волоски, на которые подействовал луч, выпадут в течение 10-20 дней. Новые, находившиеся в стадии сна, будут расти гораздо медленнее, их количество уменьшится, цвет станет светлее. 

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