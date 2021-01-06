Общество

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:24244

Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників

За прогнозами Укргідрометцентру на період часу з 16 січня по 18 січня на території Сумщини прогнозується різке зниження температури до 22° морозу вночі, до 19° морозу вдень та вітряна погода, зі швидкістю вітру 5 – 10 м/с, хмарно з проясненнями, невеликий сніг, на дорогах ожеледиця.

В зв’язку із цим значно збільшується кількість обморожень та переохолоджень, а тому Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з проханням дотримуватися елементарних правил аби уникнути біди:

- не вживайте алкогольних напоїв – алкогольне сп’яніння сприяє високій втраті тепла, в той же час викликає ілюзію тепла. Додатковим негативним фактором є неможливість сконцентруватися на перших ознаках обмороження;

- не паліть на морозі – паління зменшує периферійну циркуляцію крові і робить кінцівки більш уразливими до дії холоду;

- носіть просторий одяг – це сприяє нормальній циркуляції крові. Одягайтеся так, щоб між шарами одягу залишався прошарок повітря, який утримує тепло. Бажано носити верхній одяг, що не промокає. Тісне взуття, відсутність устілки можуть створювати передумови обмороження;

- не виходьте на мороз без рукавичок та шарфу. Найкращий варіант – рукавички з тканини, що відштовхують воду та не пропускають повітря, з хутром всередині. Рукавички зі штучних матеріалів погано захищають від морозу;

- у вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом;

- не носіть на морозі металевих (у тому числі золотих та срібних) прикрас. По-перше: метал охолоджується до низьких температур швидше, ніж тіло, внаслідок чого можливе «прилипання» цих предметів до шкіри з виникненням почуття болю та холодових травм. По-друге, каблучки на пальцях ускладнюють циркуляцію крові та сприяють обмороженню кінцівок;

- перед виходом на холод бажано поїсти – вам необхідна додаткова енергія;

- слід враховувати, що у дітей терморегуляція ще не налагоджена, а в осіб похилого віку при деяких хворобах порушена. Ці категорії найбільш піддаються обмороженню та переохолодженню, тому враховуйте це під час планування прогулянок узимку.

Пам’ятайте, що перебування дитини на морозі не повинно перевищувати 15-20 хвилин, потім потрібно зігріти її в теплому приміщенні.

І головна умова профілактики переохолодження – здоровий спосіб життя, відмова від шкідливих звичок та постійне загартовування організму.

Пам’ятайте: ваше здоров’я – у ваших руках.

Управління Державної служби України

з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество

Як уникнути переохолодження та обмороження: поради сумських рятувальників
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