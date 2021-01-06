Программа обучения ТРИЗ

Многие современные родители задаются вопросом о том, что такое ТРИЗ. Это аббревиатура, которая расшифровывается как “Теория решения изобретательских задач”, что и является основополагающей для развития и обучения ребенка. Учебный план не нацелен на определенный возраст ребенка, а состоит из комплекса понятной информации, направленной на развитие сильной личности, нестандартного мышления. Таким образом, эта программа образования включает в себя следующие задачи:
Освоение окружающего мира. Опытные педагоги считают, что при правильном подходе понимание и изучение всего, что окружает человека, — нормально и естественно для ребенка.
Формирование нестандартного мышления. Методика ТРИЗ основана на развитии сильного и логического мышления за счет необычного подхода к изучению новой информации.
Воспитание самостоятельности. Многие уроки из ТРИЗ нацелены на то, чтобы ребенок самостоятельно мог анализировать разные ситуации и учился искать ответы на возникающие вопросы. Все это позволяет воспитать сильную и уверенную в себе личность.
Система ТРИЗ позволяет детям понять, что любой может мыслить творчески и уметь находить правильные решения в самых сложных ситуациях. Поэтому развивается наблюдательность, умение комбинировать и находить связи или закономерности, сопоставлять, что в целом и формирует творческие или математические способности.
Для преподавания по методике ТРИЗ в школе педагог должен иметь богатый опыт работы, поскольку:
• Программа предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку, ориентируясь на его возраст.
• Процесс обучения проходит в занимательной игровой форме. Предполагается постановка какой-либо задачи или проблемы, а также нахождение путей ее решения. Совместная работа ребят приводит к развитию коммуникативности, творческого мышления, командной работе, что способствует лучшему усвоению материала.
• Специальный план тестов ТРИЗ для детей позволяет периодически проверять степень усвояемости информации.
• Грамотное сочетание занятий и отдыха исключает утомляемость.
Поэтому все ученики без исключения полноценно осваивают базу наук и добиваются высоких результатов в будущем. В настоящее время программа ТРИЗ внедрена в Международной частной школе “Золоче” в Киеве. Местные педагоги активно применяют собственные наработки, имеют в наличии практический материал, необходимый для понимания образовательной системы. Также специалисты периодически повышают квалификацию на специальных курсах.
®