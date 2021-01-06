На Сумщине полиция разыскала двух девушек, которые заблудились в лесу Менее двух часов понадобилось полицейским Конотопского районного отдела полиции, чтобы найти девушек, которые пошли фотографироваться в лес и заблудились.

13 января, около 17.25, на специальную линию полиции «102» позвонила взволнованная 22-летняя девушка, которая сообщила, что вместе со своей 24-летней подругой они заблудились в лесу недалеко от поселка Сарнавщина Конотопского района.

На их поиски немедленно задействовали личный состав Конотопского районного отдела полиции.

Уже меньше чем через 2 часа прочесывания леса, полицейские нашли подруг и помогли им вернуться домой.

Путешественницы объяснили, что пошли в лес чтобы сфотографироваться. Увлекшись этим занятием, даже не заметили, как зашли вглубь леса. Поняв, что заблудились, они не растерялись и сразу позвонили в полицию.

Девушки поблагодарили полицейским за помощь и пожелали успехов в их нелегкой работе, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.