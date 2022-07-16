Хакери атакували українські радіостанції та розповсюдили фейк про проблеми зі здоров’ям Президента України Сьогодні було здійснено кібератаку на сервери та мережі радіостанцій TAVR Media.

В управлінні радіогрупи – дев'ять провідних радіостанцій: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio і – віднедавна – Радіо Байрактар. Кіберзловмисники розповсюдили інформацію про те, що Президент України Володимир Зеленський нібито перебуває в реанімації, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. У компанії TAVR Media повідомляють, що озвучена в ефірах радіостанцій інформація не відповідає дійсності. Наразі відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.