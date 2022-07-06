У Ромнах керівник підрозділу поліції вручив подяку місцевій міс Марпл Сьогодні за ініціативи тимчасово виконуючого обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції Михайла Ільницького до підрозділу була запрошена жителька міста, яка постійно співпрацює з правоохоронцями та обрала активну громадську позицію.

Коли Михайло Ільницький дізнався про вклад пенсіонерки в розкриття деяких злочинів, а саме виявлення злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків та розкриття крадіжок, то вирішив подякувати небайдужій жительці міста за її активну громадську позицію, особисту ініціативу і співпрацю з правоохоронними органами, та вручив їй подяку.

Сама роменчанка розповіла, що деякі життєві ситуації стали стимулом для того , аби не залишатися осторонь та, у разі виявлення злочинів чи правопорушень, повідомляти про це до відповідних органів. Так, завдяки інформації жінки декілька років до цього правоохоронцями було виявлено жителя району, який вирощував вдома наркотики, переробляв їх та торгував ними. Наразі справа розглядається в суді.

Також, вона згадує, як багато років до цього допомогла встановити крадіїв, які обікрали магазин та обкрадали помешкання громадян. За це крадіїв було засуджено та вони отримали покарання у вигляді позбавлення волі.

Жінка зауважила, що завжди дотримується "букви Закону" та слідкує за тим, аби й інші так робили, бо Україна починається саме з кожного з нас.

Відділ комунікації поліції Сумської області