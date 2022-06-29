На Сумщині в ДТП постраждав мотоцикліст Поліцейські Шостки з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждав один з учасників.

Учора на Шосткинщині сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі неподалік села Івот. Внаслідок зіткнення мотоциклу «Mustang» з мікроавтобусом, постраждав 46-річний водій двоколісного транспорту. Останнього доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці проводять перевірки, в рамках яких з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.