На Сумщині в ДТП постраждав мотоцикліст

Учора на Шосткинщині сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі неподалік села Івот. Внаслідок зіткнення мотоциклу «Mustang» з мікроавтобусом, постраждав 46-річний водій двоколісного транспорту. Останнього доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці проводять перевірки, в рамках яких з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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