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Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 17:2070

На Сумщині в ДТП постраждав мотоцикліст

Поліцейські Шостки з’ясовують обставини ДТП, в якій постраждав один з учасників.

Учора на Шосткинщині сталася дорожньо-транспортна пригода на автодорозі неподалік села Івот. Внаслідок зіткнення мотоциклу «Mustang» з мікроавтобусом, постраждав 46-річний водій двоколісного транспорту. Останнього доправили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Правоохоронці проводять перевірки, в рамках яких з’ясовують причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Право Дтп Мотоцикл Постраждалий
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