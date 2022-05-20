У Конотопі оголошено підозру агітатору "руського міра" За процесуального керівництва Конотопської окружної прокуратури 13 липня 2022 року повідомлено про підозру жителю м. Конотоп за фактом визнання правомірною збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році, та глорифікації представників збройних формувань російської федерації (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, уродженець росії, який тривалий час проживає в Україні, під час особистого спілкування зі знайомими стверджував, що «ви тут всі «бандерівці» і не розумієте, як добре буде жити при росії», також чоловік переконував, що «в м. Буча стріляють самі Українці, потім роблять фотографії, для того, щоб весь світ думав, що це робить російська федерація».

Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.