У Конотопі оголошено підозру агітатору "руського міра"

За даними слідства, уродженець росії, який тривалий час проживає в Україні, під час особистого спілкування зі знайомими стверджував, що «ви тут всі «бандерівці» і не розумієте, як добре буде жити при росії», також чоловік переконував, що «в м. Буча стріляють самі Українці, потім роблять фотографії, для того, щоб весь світ думав, що це робить російська федерація».
Досудове розслідування здійснюється слідчими Конотопського відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.
Слідчі Сумського районного управління поліції за матеріалами Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом Окружної прокуратури міста...
За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю смт Терни Роменського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення...
Путивльський районний суд Сумської області визнав місцевого жителя винним у колабораціонізмі. Про це стало відомо з вироку у справі....
Українці вже надіслали понад 940 заявок про колаборантів у чатбот. Усіх їх вже передали до СБУ....
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури 19 травня 2022 року повідомлено про підозру блогеру-мільйоннику в поширенні інформації, яка містить виправдовування...