На Сумщині юнак на авто протаранив огорожу блокпосту У Шостці поліцейські встановлюють причини та обставини ДТП із постраждалою.

Вчора ввечері на одній із автодоріг району сталась дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, 25-річний водій автомобіля ВАЗ 2110 скоїв зіткнення з бетонною огорожею блокпоста. В результаті автопригоди 21-річна пасажирка вказаного транспортного засобу отримала тілесні ушкодження й була доставлена до лікарні.

Наразі правоохоронці проводять перевірку, в рамках яких з’ясовують причини та обставини ДТП, а також вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.