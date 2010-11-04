У Сумах відкрили ще одне хоспісне відділення На базі КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» відкрили відділення стаціонарної паліативної допомоги.

Це друге таке відділення в Сумах. Досі таких пацієнтів приймали лише КНП «Клінічна лікарня № 4».

Відділення паліативної допомоги КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» розміщене в окремій будівлі. Приміщення відповідно пристосували. Відділення розраховане на 40 ліжок. Наразі тут перебувають 24 пацієнти. Ними опікуються троє лікарів (двоє терапевтів і невропатолог) і 11 медичних сестер, 10 молодших медичних сестер.

Відділення забезпечили лікарськими препаратами, виробами медичного призначення. Оснастили автоматичним підіймачем та іншим необхідним устаткуванням і меблями.

Як розповів директор закладу Володимир Поцелуєв, на 2022 рік КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» уклало договори з Національною службою здоров’я України по 21 пакету, серед яких два стосуються стаціонарної та мобільної паліативної допомоги дорослим і дітям. Ця допомога надається безплатно за направленням лікаря або на підставі особистого звернення пацієнта. Директор закладу зауважив, що останнім часом запит на таку допомогу зріс. Подекуди рідні не мають змоги безупинно доглядати за такими хворими, або ж через російську агресію змушені були виїхати з Сум.

У планах влади на післявоєнний період – створити окрему лікарню, яка спеціалізуватиметься на наданні паліативної допомоги. Розглядається варіант КНП «Клінічна лікарня № 4». Там мають намір відповідно облаштувати не лише приміщення, а й територію навколо.

Довідково

Паліативна медицина — складова паліативної допомоги сучасний напрямок медичної допомоги та соціальної опіки, що застосовується відносно пацієнтів з важкими невиліковними хворобами (в активній фазі розвитку) та обмеженою тривалістю/прогнозом життя.