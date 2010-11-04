Лента

Ларіса Брежнєва
Ларіса Брежнєва
Сегодня 16:4070

У Сумах відкрили ще одне хоспісне відділення

На базі КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» відкрили відділення стаціонарної паліативної допомоги.

Це друге таке відділення в Сумах. Досі таких пацієнтів приймали лише КНП «Клінічна лікарня № 4».

Відділення паліативної допомоги КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» розміщене в окремій будівлі. Приміщення відповідно пристосували. Відділення розраховане на 40 ліжок. Наразі тут перебувають 24 пацієнти. Ними опікуються троє лікарів (двоє терапевтів і невропатолог) і 11 медичних сестер, 10 молодших медичних сестер.

Відділення забезпечили лікарськими препаратами, виробами медичного призначення. Оснастили автоматичним підіймачем та іншим необхідним устаткуванням і меблями.

Як розповів директор закладу Володимир Поцелуєв, на 2022 рік КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» уклало договори з Національною службою здоров’я України по 21 пакету, серед яких два стосуються стаціонарної та мобільної паліативної допомоги дорослим і дітям. Ця допомога надається безплатно за направленням лікаря або на підставі особистого звернення пацієнта. Директор закладу зауважив, що останнім часом запит на таку допомогу зріс. Подекуди рідні не мають змоги безупинно доглядати за такими хворими, або ж через російську агресію змушені були виїхати з Сум.

У планах влади на післявоєнний період – створити окрему лікарню, яка спеціалізуватиметься на наданні паліативної допомоги. Розглядається варіант КНП «Клінічна лікарня № 4». Там мають намір відповідно облаштувати не лише приміщення, а й територію навколо.

Довідково

Паліативна медицина — складова паліативної допомоги сучасний напрямок медичної допомоги та соціальної опіки, що застосовується відносно пацієнтів з важкими невиліковними хворобами (в активній фазі розвитку) та обмеженою тривалістю/прогнозом життя.

Общество Хоспис
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Сумській лікарні відкрито хоспісне відділення
12.05.2022 15:58

В Сумській лікарні відкрито хоспісне відділення

Про це повідомив директор КНП "Клінічна лікарня N4" Дмитро Кравцов на своїй сторінці у Фейсбуці....

25.05.2018 12:28

Горздрав: Сумам нужен хоспис

И.о. начальника отдела здравоохранения Сумского горсовета Елена Чумаченко заявила о необходимости создания в Сумах отделения хосписной и паллиативной помощи для...

27.05.2016 09:12

В Сумах планируют создать отделение хосписной помощи

Об этом во время брифинга журналистам сообщил начальник управления здравоохранения облгосадминистрации Сергей Бутенко....

01.07.2011 13:46

Неизлечимо больным на Сумщине нечего рассчитывать на помощь

Сейчас область имеет 85 хосписных койко-мест при том, что потребность в посторонней помощи в специальных лечебных учреждениях есть у 31...

04.11.2010 19:25

В Сумах будет хоспис?

Под специализированный центр по оказанию медицинской помощи для неизлечимых больных - хоспис предлагается перепрофилировать терапевтическое отделение Сумской городской клинической...

Новости

У Сумах попрощалися з героєм-захисником
Сегодня 16:58
Житель Сумщини відповість перед законом за виправдовування збройної агресії рф
Сегодня 16:56
У Сумах відкрили ще одне хоспісне відділення
Сегодня 16:40
На Охтирщині поліцейські нарвали більше тисячі рослин маку
Сегодня 16:08
Учора в Сумах в двох ДТП з габіонами постраждали четверо
Сегодня 15:35
У Шостці поліцейські викрили крадія гаджету
Сегодня 15:30
Сумський волейболіст оголосив благодійний аукціон з продажу футболки олімпійського чемпіона
Сегодня 14:55
Шосткинщина сьогодні прощалася з героєм Андрієм Безверхим
Сегодня 14:22
Недоброчесних внутрішніх переселенців змусять повернути державні виплати
Сегодня 14:21
У Шостці поліцейські повернули власниці викрадений у неї велосипед
Сегодня 14:16
Лісову пожежу через ворожі обстріли в угіддях Краснопільського держлісгоспу зупинила мінералізована смуга
Сегодня 13:41
В мережі поширюється фейк з рапортом про розстріл солдата
Сегодня 13:14
view counter

Статьи

Как выбрать обручальное кольцо: полезные советы для молодоженов
Сегодня 12:42
У Путивлі ініціювали відставку мера-нашкраївця Костянтина Гаврильчука
Вчера 19:22
Як шукачам роботи не потрапити у павутину обману?
11.07.2022 12:19
В Україні запустили платформу «Культурний простір»
11.07.2022 08:15
Мешканці Капустинців на Сумщині виступили проти закриття школи у своєму селі
09.07.2022 09:45
Тонкости выбора женского костюма на любой случай
08.07.2022 12:59
В Україні стартували проєкти для розвитку підприємництва
08.07.2022 12:16
«Працював і як журналіст, і як волонтер-рятувальник», — спецкор Суспільне Суми в Охтирці
07.07.2022 18:03
«Помстимося за кожне життя!» Гвардієць із Сум розповів про бої за Рубіжне та його околиці
07.07.2022 17:56
Андрій Букін: "Це історична війна за виживання українського етносу"
07.07.2022 09:37
Какие вечерние платья сейчас в моде
06.07.2022 18:23
Мікрогранти на створення або розвиток власної справи
06.07.2022 12:32
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

18
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
У Сумах пройшов благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ з нагоди Дня Конституції України
53
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
Квіти світу
39
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
Визначні пам'ятки світу
19
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
Суми. Вечірні враження
30
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022
День вишиванки - 2022

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.