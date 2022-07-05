У Ромнах почалися громадські обговорення дерусифікації вулиць громади Результати громадського обговорення будуть оприлюдненні на офіційному сайті Роменської міської ради за посиланням: https://romny-vk.gov.ua/ протягом 5 днів після проведення громадських слухань.

Організатор громадського обговорення – Роменська міська рада.

Перелік назв вулиць, які пропонуються до перейменування.

Зауваження та пропозиції (з відповідним обґрунтуванням) надсилаються на електронну пошту із зазначенням найменування (юр. особи), прізвища, імені, по батькові(фіз. особи) та адреси протягом 30 календарних днів з моменту оприлюднення цього повідомлення на електронну пошту відділу з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради: vp@romny-vk.gov.ua.

Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

Громадське обговорення буде проходити у формі консультацій з громадськістю у період з 8 липня 2022 року до 8 серпня 2022 року.

Консультації з питання, що винесено на громадське обговорення можна отримати в Роменській міській раді за адресою: 42000, б-р Шевченка, 2, м. Ромни, Сумська область, каб. № 19; електронна пошта: vp@romny-vk.gov.ua, телефон: (05448) 5-32-78. Відповідальна особа за проведення громадського обговорення – Хуторна Віта, в.о. начальника з питань внутрішньої політики Виконавчого комітету Роменської міської ради.

РМР