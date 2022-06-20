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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 16:36342

Взято під варту підозрюваного у вбивстві 7-річного племінника

За клопотанням слідчого та прокурора Роменської окружної прокуратури рішенням суду 3 липня 2022 року підозрюваному в умисному вбивстві малолітнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

Мова йде про подію, що сталась 1 липня 2022 року близько 8 год ранку в с. Зюзюки Роменського району. 48-річний чоловік на території власного домоволодіння разом із племінником стріляли з пневматичної рушниці. Коли хлопчик зайшов у коридор, дядько вистрілив йому в спину. Від отриманого поранення 7-річний хлопчик помер на місці. Чоловік стверджує, що постріл стався випадково під час перезарядження зброї. Досудове розслідування триває. Наразі дії підозрюваного кваліфіковано як умисне вбивство малолітнього (п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУкраїни).

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