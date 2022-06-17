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Сергій Скакун
Сергій Скакун
Сегодня 17:35132

Окупанти силою змушують працівників Запорізької АЕС осушити охолоджувальні басейни

Щоб зняти із себе відповідальність за вчинення актів ядерного тероризму, рашисти вдаються до силового примусу проти українських атомників.

Зараз вони знущанням та тортурами
змушують працівників гідроцеху станції вигадувати обґрунтування необхідності осушення цих басейнів для керівництва ЗАЕС та ДП «НАЕК «Енергоатом».

Загарбники жорстоко побили водолаза гідроцеху ЗАЕС Андрія Гончарука, якого з численними тілесними ушкодженнями вчора, 29 червня 2022 року, було доставлено до лікарні м. Енергодар.

На тимчасово окупованій Запорізькій АЕС рашисти готують серйозну провокацію. Зокрема, вони планують звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на території станції. Задля цього затримали кількох працівників і тортурами вимагають у них зізнання, точніше – оговорення себе, що нібито ще в березні у бетонні чаші охолоджувальних басейнів на ЗАЕС вони скинули якусь зброю: чи то вибухівку, чи то снаряди.

Під цим приводом окупанти наполягають на осушуванні охолоджувальних басейнів та перевірці його чаш, а також зупинці помп, які подають воду на системи безпеки енергоблоків. Це може залишити блоки найбільшої у Європі АЕС без охолодження і є серйозним порушенням та може загрожувати ядерній безпеці. Далі окупанти можуть накидати у бетонні чаші все що завгодно: вибухівку, нерозірвані снаряди, іншу зброю. А потім звинуватити у цьому працівників ЗАЕС чи її захисників та зробити це формальним приводом для запрошення на станцію МАГАТЕ й представлення цих «фактів».

Енергоатом

Общество
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